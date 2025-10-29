Diez de las víctimas son menores y continúan las labores de búsqueda en la zona sur del país

Al menos 20 personas han muerto, entre ellas diez menores de edad, y una decena continúan desaparecidas tras la crecida del río La Digue en el sur de Haití, según confirmaron las autoridades locales. El desastre se produjo de madrugada, cuando el río se desbordó a su paso por Petit Goâve, en el departamento Oeste, inundando calles, viviendas y arrasando vehículos.

Vista por satélite del huracán ‘Melissa’ a su paso por el Caribe | Europa Press / Goes-19 / Cira / Noaa

El director general de Protección Civil, Emmanuel Pierre, explicó al diario Le Nouvelliste que el balance es “provisional”, ya que las búsquedas continúan y no se descarta que aumente el número de víctimas en las próximas horas.

Los efectos del huracán ‘Melissa’ golpean el Caribe

El temporal está vinculado al huracán ‘Melissa’, que ya ha dejado al menos tres muertos en Jamaica antes de tocar tierra en Cuba en la madrugada del miércoles. Allí, el presidente Miguel Díaz-Canel confirmó “cuantiosos daños materiales” tras el paso del fenómeno, que llegó a alcanzar la categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson.

Aunque Haití no se encuentra en la ruta directa del huracán, la ONU había alertado previamente de su alta vulnerabilidad. El Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos prevé que persistan las lluvias y vientos fuertes durante toda la jornada, lo que podría agravar la situación en un país ya afectado por la inestabilidad y la falta de infraestructuras.