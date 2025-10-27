El huracán ‘Melissa’ se ha convertido este lunes de madrugada en un ciclón de categoría cinco, la máxima en la escala de Saffir-Simpson, en aguas del Caribe

El huracán Melissa, formado como tormenta tropical el martes pasado en el mar Caribe, ha alcanzado la categoría 5, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos, que prevé vientos destructivos, marejada ciclónica e inundaciones catastróficas que empeorarán en Jamaica durante el día y hasta la noche de este lunes.

La previsión es que Melissa golpee como huracán a Jamaica este lunes y a Cuba el martes o el miércoles, además de causar lluvias en Haití y en la República Dominicana, donde un millón de usuarios quedaron sin agua.

Desde el Centro Nacional de Huracanes se advierte a la población de Jamaica que no abandone su refugio seguro, ya que hasta mañana martes existe un alto riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos.

Vientos destructivos

Además, se recuerda que los vientos de carácter destructivo, especialmente en las zonas montañosas, comenzarán la noche de este lunes y podrían ocasionar daños graves en infraestructuras, cortes de energía y de comunicaciones de larga duración, dejando comunidades aisladas.

También se prevén marejadas ciclónicas y olas peligrosas a lo largo de la costa sur hasta el martes.

En Haití y en la República Dominicana se espera que las condiciones propias de tormenta tropical lleguen hacia el final del martes y se prolonguen en el miércoles. Allí también se advierte de inundaciones, deslizamientos de tierra y de probables aislamientos de comunidades.

En regiones del este de Cuba, se espera que las lluvias caigan con fuerza y los vientos soplen con gran intensidad durante la tarde-noche del martes.según el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos, que anticipa un temporal potencialmente catastrófico en Jamaica.

‘Melissa’ está situado 200 kilómetros de la capital de Jamaica

‘Melissa’, que sopla con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, está situado a unos 200 kilómetros de la capital jamaicana, Kinsgton, y a unos 500 de Guantánamo, Cuba, según el informe divulgado por el CNH a primera hora.

Los meteorólogos prevén que el ojo del huracán pase cerca de Jamaica, antes de moverse ya el martes por la noche hacia la zona sureste de Cuba y, un día más tarde, aproximarse al archipiélago de Bahamas.

El Gobierno de Jamaica ha ordenado la evacuación de los habitantes de las siete comunidades más expuestas a las inundaciones, mientras que el Aeropuerto Internacional de Sangster ha suspendido temporalmente sus operaciones como medida de precaución.

La ONU y otras organizaciones de ayuda han movilizado recursos para agilizar la respuesta a potenciales emergencias, en previsión también de que puedan verse afectados por el temporal otros países como Haití. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estima que unos 1,4 millones de niños están expuestos a los estragos del huracán en toda la región.