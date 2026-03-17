El Ejecutivo autonómico acelera la Ley de la Canariedad ante el deterioro económico y social que sufre la población de la isla caribeña

El portavoz Alfonso Cabello mostró este martes la preocupación del Gobierno por los 65.000 canarios residentes en Cuba. El bloqueo petrolero de Estados Unidos dificulta el acceso a alimentos, medicinas y luz en el país. Por ello, la Viceconsejería de Acción Exterior mantiene contacto constante para gestionar ayudas de emergencia.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en rueda de prensa REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO DE CANARIAS

Alfonso Cabello reconoció el deterioro social y económico que afecta directamente a la comunidad canaria. El portavoz explicó que los ciudadanos sufren graves problemas para obtener suministros básicos y transporte. El Ejecutivo espera un pronto desbloqueo de la situación para normalizar la vida de los isleños.

Crisis humanitaria en la isla

La Viceconsejería de Acción Exterior vigila de cerca la evolución de esta crisis internacional. Las autoridades canarias conocen las carencias actuales a través de una conversación constante con los afectados. Esta comunicación permite identificar las necesidades más urgentes de los compatriotas en el exterior.

El bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos agrava la escasez de suministros en todo el territorio cubano. Esta medida impacta en la generación eléctrica y en la distribución de productos esenciales. El Gobierno de Canarias confía en una mejora de las condiciones de vida para los residentes.

Nueva ley para los emigrantes

El Gobierno acelera ahora la aprobación de la futura Ley de la Canariedad en el Exterior. El proyecto ya recorre todos los departamentos para recibir aportaciones finales antes de ir al Parlamento. Este texto legal busca actualizar el reconocimiento y los derechos de los canarios fuera del archipiélago.

La norma regulará aspectos fundamentales como la cobertura sanitaria de urgencia durante estancias temporales. También incluirá ayudas directas para estudios universitarios y medidas específicas para los retornados. El documento define conceptos clave como el arraigo y la identidad de origen.

El texto ya superó un periodo de consulta pública de veinte días en el portal web. Diversas organizaciones y ciudadanos presentaron propuestas que la Dirección General de Emigración incluyó en el proyecto. El marco legal reforzará los vínculos culturales y sociales con todas las comunidades asentadas.

Censo de la canariedad

Actualmente residen unos 200.000 canarios y descendientes fuera de las ocho islas del archipiélago. Cuba lidera esta lista con 65.000 personas, seguida muy de cerca por Venezuela con 55.000. Otros países como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania también albergan importantes comunidades isleñas.

La nueva legislación establecerá un régimen de subvenciones adaptado a la normativa de cada país beneficiario. Esto facilitará el pago de las ayudas a través de convenios con entidades extranjeras. El sistema busca mayor agilidad y seguridad jurídica en el reparto de los fondos públicos.

El Estatuto de Autonomía obliga a regular la identidad de las comunidades canarias en el exterior. El Gobierno de Fernando Clavijo cumple así con su programa legislativo para esta legislatura. Mantener la norma actual supondría prolongar un desajuste legal ante las necesidades de los emigrados.