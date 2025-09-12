Albania tendrá una inteligencia artificial como ministra

El cuarto mandato de Edi Rama se estrena con nuevo equipo de ministros, entre los que se encuentra Diella, una inteligencia artificial al frente del contratación pública

El primer ministro de Albania, Edi Rama, ha hecho públicos este jueves los nombres de los ministros que iniciarán con él su cuarto mandato, entre los que está la ministra Diella: una inteligencia artificial (IA). Será responsable de la contratación pública del Estado albanés.

Diella, la nueva ministra de Albania, una inteligencia artificial

Sello digital

«La nueva ministra, Diella, (…) contará con una estructura adaptada y un mandato especial para derribar los miedos, las barreras y la estrechez de la administración», ha anunciado el mandatario albanés en declaraciones recogidas por la cadena TV Klan.

Rama ha puesto en valor «el sello digital que ha dado a la ciudadanía digital durante estos años» como asistente virtual en la plataforma en línea de servicios y documentos del Estado. Destaca el nombramiento de la IA como parte de un esfuerzo por introducir la tecnología y la inteligencia artificial más profundamente en el funcionamiento del Estado. También pretende así aumentar la transparencia en la contratación pública.

Nuevo equipo

El nuevo gabinete de Rama presenta cierta continuidad con el regreso como vice primera ministra y ministra de Infraestructura y Energía de Belinda Balluku. Petrit Malaj y Pirro Vengu continuarán a la cabeza de las carteras de Finanzas y de Defensa, respectivamente.

También continúa en el Gobierno Albana Koçiu, pero cambia el Ministerio de Salud por el del Interior, convirtiéndose en la primera mujer que lo ocupa en Albania. Asimismo, de manera similar, Mirela Kumbaro abandona la cartera de Turismo y se estrenará como ministra de Educación.

Esta cartera la ocupaba hasta ahora Ogerta Manastirliu, que abandona el Gobierno para postularse, con el apoyo de Rama, a la alcaldía de la capital albanesa, Tirana.

Igli Hasani deja el Ministerio de Exteriores para liderar a nueva Comisión Parlamentaria para Europa y Asuntos Exteriores. Precisamente, su lugar lo ocupará la hasta ahora presidenta del Parlamento, Elisa Spiropali.

Además, y a parte de Diella, se incorporan al gobierno Ervis Sala como ministro de Salud, Andis Salla como responsable de la cartera de Agricultura y Besfort Lamallari como ministro de Justicia.