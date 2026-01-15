El Congreso ha debatido este jueves sobre la situación de Venezuela con la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares

Informa: Redacción Informativos RTVC

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió ante el pleno del Congreso la actuación de España respecto a la situación en Venezuela, asegurando que ningún país ha hecho más que España para apoyar al pueblo venezolano. Reafirmó que el Gobierno español mantendrá el diálogo tanto con las actuales autoridades venezolanas como con la oposición, con el objetivo de facilitar una salida democrática, pacífica y decidida por los propios venezolanos.

Albares subrayó que la política exterior española ha sido constante en la defensa de la democracia, los derechos humanos, la justicia y el progreso social en Venezuela. En este marco, recordó que España no ha reconocido los resultados de las últimas elecciones presidenciales venezolanas, en las que Nicolás Maduro se proclamó vencedor. No obstante, insistió en que la solución a la crisis venezolana no puede imponerse desde el exterior ni mediante el uso de la fuerza.

En referencia a la operación de Estados Unidos en Venezuela, el ministro fue claro al señalar que España no apoya acciones militares unilaterales contrarias al derecho internacional, ya que vulneran principios fundamentales como la soberanía de los Estados y la resolución pacífica de los conflictos. Destacó, además, el papel activo de España en la firma de declaraciones internacionales —junto a países latinoamericanos y a la mayoría de socios de la Unión Europea— en las que se rechazaron las injerencias externas y se reclamó el respeto al derecho internacional.

Salida dialogada, pacífica y democrática

El ministro recalcó que la única salida viable para Venezuela debe ser venezolana, dialogada, pacífica y democrática, respetando la voluntad popular y la soberanía sobre los recursos naturales. Recordó también que en España residen más de 400.000 venezolanos, incluidos destacados líderes opositores, y garantizó que el país seguirá ofreciendo acogida y protección a quienes lo necesiten.

Albares puso en valor la liberación de presos políticos en Venezuela, entre ellos nueve ciudadanos españoles, y agradeció la labor de la Embajada de España en Caracas por su trabajo en condiciones difíciles. Finalmente, reiteró que el Gobierno continuará promoviendo un diálogo amplio entre venezolanos, advirtiendo que no puede construirse un futuro sobre la arbitrariedad y la violencia, y reafirmando el compromiso de España con la ley, la democracia y los derechos humanos.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparece en el Congreso de los Diputados, este jueves, para dar cuenta de la posición de España ante la situación de Venezuela tras la operación de Estados Unidos en la que capturó a Nicolás Maduro. EFE/ Fernando Villar

El PP critica la actuación de Sánchez y Zapatero

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo acusó en el Congreso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de defender la soberanía de Venezuela tras la intervención de Estados Unidos, cuando —según afirmó— no lo hicieron mientras “blanqueaban la dictadura” de Nicolás Maduro.

Durante su respuesta al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, calificó a Sánchez y Zapatero de “una desgracia para Venezuela y una vergüenza para España”. Reprochó al Gobierno no haber actuado contra un régimen que, a su juicio, torturaba y asesinaba a su población, y recordó que votaron en contra de apoyar una causa ante la Corte Penal Internacional contra Maduro.

También criticó a Zapatero, al que llamó “lobista inmoral”, y comparó la actuación de Sánchez con la de la primera ministra italiana Giorgia Meloni respecto a presos políticos. Álvarez de Toledo exigió la liberación inmediata de todos los presos, acusó al Ejecutivo de despreciar el derecho internacional y denunció una supuesta operación para extraer de Venezuela al “presidente legítimo”, Edmundo González, que calificó de maniobra contra la democracia.

Vox critica el «blanqueamiento» de Nicolás Maduro

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, también ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de «colaborar» y «blanquear sistemáticamente la tiranía» de Nicolás Maduro y ha incidido en que ningún país europeo ha hecho, en este momento, más que España porque eso sea así.

Millán ha hecho este reproche al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. La dirigente de Vox ha dicho que el Gobierno ha situado a España del lado de «los peores regímenes totalitarios» y de «las narcodictaduras», incidiendo en que su «actitud equidistante» ante las irregularidades y frente a unos comicios cuestionables «equivale a reconocer la autoridad de Maduro».

La izquierda y nacionalistas alertan de la política de Trump

Los grupos de izquierda y nacionalistas han coincidido en señalar en el Congreso el riesgo que representa para el orden internacional la política de Donald Trump en Venezuela. Así, desde Sumar, el diputado Agustín Santos Maraver ha acusado a Trump de bloquear Venezuela, de haber realizado asesinatos extrajudiciales, secuestrado a su «presidente en ejercicio» y bombardeado el país con «más de 100 víctimas» en una «violación descarnada del derecho internacional y del derecho humanitario».

Otros socios de investidura, como ERC, y su portavoz, Gabriel Rufián, han sido también muy críticos con la política exterior de Trump. Pero además, en su caso, ha acusado a PP, Vox y Aliança Catalana de formar parte de «una cuadrilla de lamebotas que aplauden como focas» al presidente de Estados Unidos.

Mientras, desde el BNG, Néstor Rego ha lamentado el ataque de Estados Unidos contra Venezuela y la lentitud y tibieza del Gobierno en su reacción ante la orden de Trump, que “no es un loco imprevisible, sino la expresión actual del viejo imperialismo americano” que, eso sí, ahora no se oculta.

Jon Iñarritu, de EH Bildu, se ha mostrado satisfecho con la actitud que está manteniendo el Ejecutivo. Sin embargo, ha pedido al ministro Albares que España tenga un papel más activo e intente que la Unión Europea deje de tener una respuesta tibia ante la operación de Estados Unidos.

A su juicio, la vulneración del derecho internacional y la agresión por parte de la administración Trump, que ha lamentado que solo tenía como objetivo el control del petróleo, «no tiene un pase» y hay que denunciarlo.

En nombre de Junts, Marta Madrenas, ha recalcado que calificar de dictadura al régimen de Maduro es respetar una realidad contrastada, ante la que ha mostrado su solidaridad con la población de ese país.

Pero de la misma forma, ha lamentado que la intervención de Estados Unidos haya vulnerado los principios básicos del derecho internacional y haya sido una demostración de fuerza.

Por parte del PNV, su portavoz, Maribel Vaquero, ha defendido la necesidad de apostar por «más Europa» y por que esté «más unida» para proteger la democracia y su Estado de bienestar ante lo que considera una «amenaza» del multilateralismo.

Cristina Valido, de Coalición Canaria, ha reclamado moderación y busca de consenso para que Venezuela, con la cual Canarias tiene lazos especiales, camine hacia la transición.

La intervención más crítica con Trump ha sido la de Ione Belarra, por parte de Podemos. Ha calificado de «asesinato y secuestro lo que ha hecho Estados Unidos en Venezuela».