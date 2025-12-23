El albergue de Tamadaba reabrirá en un año después de una década cerrado

El Cabildo de Gran Canaria comienza en marzo las obras en el albergue de Tamadaba y espera que estén finalizadas en el primer trimestre de 2027

El Cabildo de Gran Canaria comenzará en marzo las obras para la reforma y revitalización del albergue juvenil de Tamadaba, unas instalaciones que llevan una década en desuso.

Las obras podrán iniciarse tras haber aprobado este martes el pleno de la corporación un gasto plurianual de 2,54 millones de euros para ejecutar estos trabajos en la cumbre de la isla.

Actual estado del albergue de Tamadaba, ubicado en el pinar del mismo nombre, y que llevaba abandonado una década

Abandonado desde hace una década

El vicepresidente del Cabildo, Augusto Hidalgo, ha valorado el trabajo hecho por los trabajadores del Servicio de Arquitectura para agilizar este contrato. El objetivo es rehabilitar un albergue que sufre abandono desde hace más de una década.

«Lo que ha ocurrido en el pasado ya no viene a cuento, lo importante es que hemos asumido desde el área de Arquitectura este proyecto y que hemos desatascado el expediente para intentar darle la máxima rapidez y lo estamos haciendo porque confiamos que en enero o febrero podamos firmar el contrato y en marzo puedan comenzar las obras, que espero que estén finalizadas en el primer trimestre de 2027″, ha señalado.

La obra del Servicio de Arquitectura del Cabildo será ejecutada por la empresa pública Tragsa. Es un proyecto que la Consejería de Obras Públicas va a ejecutar en colaboración con las consejerías de Educación y Medio Ambiente, que son las que gestionarán este centro en el futuro.

Refugio antiincendios

El albergue, en Agaete, incluirá también un refugio antiincendios que ejecutará próximamente el área de Medio Ambiente. No está incluido en la partida aprobada este martes, que se centra en los edificios que conforman estrictamente el albergue.

Estanque del albergue de Tamadaba, en el que se ubicará el búnquer

Teniendo en cuenta el estado en que se encuentra el Campamento de Juventud del Pinar de Tamadaba, se creará en su lugar un Albergue Juvenil. Tendrá capacidad para 50 plazas y se podrá incluir en la Red de Albergues Juveniles de Canarias.