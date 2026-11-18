Rodríguez formó parte de la primera ejecutiva provincial de VOX en Las Palmas y ha desarrollado su actividad política en el ámbito municipal y nacional

Alberto Rodríguez, nació en Las Palmas de Gran Canaria el 22 de febrero de 1978.

Es abogado y diputado de VOX en el Congreso por la circunscripción de Las Palmas desde 2019 y cabeza de lista por esta provincia.

Además es licenciado en Derecho y diplomado en Magisterio por la Universidad Complutense de Madrid. Ejerce la abogacía desde 2001 y es abogado del Tribunal de la Rota desde 2016. A lo largo de su trayectoria profesional, ha desarrollado proyectos empresariales en sectores como la educación, el inmobiliario, el turismo, la innovación y la distribución alimentaria. Está casado y es padre de seis hijos.

Comenzó a ejercer la abogacía en 2001 y, entre 2009 y 2019, fue director del centro privado de educación infantil CPEI Garabato. Desde 2016, ejerce también como abogado del Tribunal de la Rota. Su trayectoria empresarial abarca diferentes ámbitos, entre ellos el educativo, el inmobiliario y el turístico, así como actividades relacionadas con las grandes superficies y la distribución alimentaria.

Trayectoria política

Alberto Rodríguez Almeida formó parte de la primera ejecutiva provincial de VOX en Las Palmas y ha desarrollado su actividad política tanto en el ámbito municipal como en el nacional.

En las elecciones generales de noviembre de 2019, fue elegido diputado por la circunscripción de Las Palmas en el Congreso de los Diputados. Revalidó su escaño en las elecciones generales de julio de 2023.

Desde 2023, ejerce como portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

En el Congreso de los Diputados, ha desempeñado diversas responsabilidades parlamentarias, entre ellas:

● Portavoz de la Comisión de Industria y Turismo.

● Portavoz de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.

● Portavoz adjunto de la Comisión Mixta sobre Insularidad, desde diciembre de 2023.

Su trayectoria combina la experiencia jurídica y empresarial con la actividad política y la representación de la provincia de Las Palmas en las instituciones nacionales.