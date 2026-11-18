Actualmente, Alejandro Gómez es presidente provincial de VOX y portavoz en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Alejandro Gómez, es cabeza de lista de la candidatura de Vox al Congreso por Santa Cruz de Tenerife.

Es abogado y ha desarrollado su trayectoria profesional por cuenta ajena en diversos despachos, hasta que en 2020 comenzó a ejercer como profesional autónomo.

En 2023 asumió la presidencia provincial de VOX en Santa Cruz de Tenerife.

Actualmente, ejerce como portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.