El presidente de Drago Canarias denuncia la situación social a la que se enfrenta la población canaria con los precios de la vivienda

Alberto Rodríguez, presidente de Drago Canarias, apuesta por la diversificación del modelo económico de Canarias. El exdiputado de Unidas Podemos ha destacado que los precios de los alquileres o para comprar una casa en las islas están por encima de las posibilidades económicas de la sociedad canaria.

Alberto Rodríguez, Presidente de Drago Canarias.

En la entrevista concedida al programa Buenos Días Canarias ha subrayado que son pocos los que pueden comprar una vivienda, y en muchos casos existe un monopolio por grandes inversores que son los que se hacen con el mercado inmobiliario.

Alberto Rodríguez, Presidente de Drago Canarias, durante la entrevista en Buenos Días Canarias.

Dependencia del turismo

Rodríguez ha abogado por cambiar el modelo turístico de las islas, propone la diversificación de la economía. En este sentido, apuesta por no depender exclusivamente del turismo para el desarrollo económico de las islas. En este sentido, también ha subrayado el reparto de la riqueza para tener un mayor equilibrio social.

La rama científica o la conservación del territorio son otras áreas que se deben impulsar, ha asegurado, para velar por un futuro sostenible. El sector energético, con las renovables, es otra rama de la economía que se podría diversificar, ha subrayado, para no depender exclusivamente del sector servicios.