El alcalde de Valverde cesa a la concejala de Fiestas, Comercio y Desarrollo Económico

El alcalde de Valverde destituye a su compañera de partido, Elizabeth Gutiérrez, concejala de Fiestas, Comercio y Desarrollo Económico por ‘pérdida de confianza’

El alcalde de Valverde, Carlos Brito, ha destituido a la concejala de Fiestas, Comercio y Desarrollo Económico, Elizabeth Gutiérrez. Ambos concurrieron juntos a las últimas elecciones con Asamblea Herreña.

Asamblea Herreña (AH) ha reprochado al alcalde de Valverde, Carlos Brito, que pertenece a esta organización política, que haya actuado con «cizaña, venganza y odio» en la destitución de su compañera de filas Elizabeth Gutiérrez.

El alcalde de Valverde, Carlos Brito, en el momento de posesión como alcalde de Valverde / EFE

Defensa de Asamblea Herreña a la concejala cesada

En un comunicado, AH sostiene que «Gutiérrez lo único que ha hecho es mostrar lealtad al partido que la aupó las pasadas elecciones, con seriedad, respeto, coherencia y convicción», y la definen como una «mujer trabajadora y comprometida donde las haya. Siempre pendiente de sus vecinos del municipio de Valverde en todo lo que necesiten».

«Asamblea Herreña seguirá trabajando por hacer de esta isla un lugar mejor, luchando contra las desigualdades en Canarias y para que nuestra isla avance, contribuyendo al bienestar de nuestra ciudadanía herreña, siempre bajo el respeto y la tolerancia”, señala el partido en el comunicado.

Reorganización del gobierno municipal en Valverde

El Ayuntamiento de Valverde informó este lunes de la reorganización de las áreas del equipo de gobierno municipal, tras la destitución por «pérdida de confianza» de la hasta ahora concejala de Fiestas, Comercio y Desarrollo Económico, Elizabeth Gutiérrez, de Asamblea Herreña (AH).

Gutiérrez es una de los seis concejales de esta formación en Valverde, que gobierna junto con AHI, que tiene a dos ediles.

Según han informado desde el consistorio, las competencias gestionadas hasta ahora por Gutiérrez pasarán a ser asumidas por la cuarta Teniente de Alcalde, Yaiza Castañeda (AH).

El primer Teniente de Alcalde, Juan Pedro Sánchez, asumirá Régimen Interior, Personal, Hacienda, Contratación y Cultura, y el alcalde, Carlos Brito, el área de Seguridad y Emergencias.

«Con esta reorganización, el grupo de gobierno busca potenciar la planificación de los eventos culturales y festivos del municipio», aseguran desde el consistorio.