Segunda oportunidad de vida para el alcatraz encontrado hace dos semanas cerca de la costa de Gran Canaria. El ejemplar fue hallado por el piloto de una moto acuática en estado de deshidratación y con la mitad de su peso normal.

Tras el tratamiento en el Centro de Recuperación de Fauna del Cabildo de Gran Canaria, este martes ha sido liberado en la costa de Telde. Pascual Calabuig, técnico responsable del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre Cabildo Gran Canaria, ha explicado que «este ave está entre dos kilos y dos kilos y medio, y no llegaba a kilo y medio» cuando lo rescataron».

«Entonces, pues lo mantuvimos unos cuantos días con el protocolo que tenemos para atender estas aves, que es de entrada no alimentarlos, sino hidratarlos mucho, muchísimo, mucha cantidad de suero todos los días y agua», ha concretado el experto.

Este tipo de ave emigra desde las islas británicas a Marruecos y Mauritania en esta época del año.