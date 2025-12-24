El canario volvió anotar su mejor cifra anotadora en la NBA en la victoria frente a los Utah Jazz

El grancanario Santi Aldama igualó este martes su mejor marca de anotación en la NBA con 37 puntos en la victoria de los Memphis Grizzlies sobre los Utah Jazz por 128-137. Tres días antes, el jugador había registrado esta misma marca anotadora frente a los Washington Wizards.

Aldama entra a canasta ante la defensa de C. J. McCollum en el partido frente a los Washington Wizards el pasado sábado / Imagen de los Memphis Grizzlies

A diferencia del partido del pasado sábado contra los Wizards, en el que los Grizzlies cayeron derrotados, la actuación del español fue suficiente para darle a su equipo la victoria en cancha de Utah.

Vuelta a la titularidad

Aldama volvió a partir como titular en la posición de pívot, tras la reciente lesión de Zach Edey, e igualó su récord anotador en la NBA con un 13 de 21 en tiros de campo, incluido un 4 de 7 en triples, y encestó 4 de los 7 tiros libres que intentó. Además, sumó 5 rebotes y 7 asistencias en la noche.

El canario dejó una exhibición excelsa en el estadio de los Jazz y se vio acompañado por Jaren Jackson Jr., sumó 21 puntos y capturó 7 rebotes, mientras que Cam Spencer registró 11 puntos y 13 asistencias como base titular.

Por parte de los Jazz, que no contó con Lauri Markkanen por lesión, Kyle Filipowski fue el sorprendente máximo anotador con 25 puntos , a los que sumó 13 rebotes. Keyonte George sumó 24 puntos y el sophomore Taylor Hendricks contribuyó con 21 saliendo desde el banquillo.

El equipo de Memphis se encuentra noveno en la Conferencia Oeste con 14 victorias y 16 derrotas y con la baja por lesión de Ja Morant y Zach Edey. Por otro lado, los Jazz se encuentran fuera del ‘play-in’ con 10 triunfos y 18 partidos perdidos, los tres últimos de manera consecutiva.