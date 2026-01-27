Se prevé mar combinada del noroeste, con olas que podrán alcanzar entre los 4 y 5 metros de altura en algunos puntos de las islas

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado la situación pasando a alerta por fenómenos costeros en el archipiélago a partir de este miércoles, 28 de enero, con olas que podrán alcanzar entre los 4 y 5 metros de altura en algunos puntos.

El Gobierno declara desde este miércoles alerta por fenómenos costeros en Canarias. Europa Press.

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

La situación meteorológica afectará asimismo a las islas de El Hierro, La Palma y La Gomera, y litoral norte y oeste de Tenerife y Gran Canaria, así como de Fuerteventura y Lanzarote, incluyendo en este caso la totalidad de las costas de Jandía, en Fuerteventura.

En el resto de las costas de la comunidad autónoma, en las costas del este y sureste de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, se mantiene la declaración de la situación de prealerta.

Previsiones

Asimismo, se prevé mar combinada del noroeste, con olas que podrán alcanzar entre los 4 y 5 metros de altura, principalmente por mar de fondo, que afectará con intensidad intensidad a las costas abiertas al norte y al oeste.

En costas del este y sureste, la previsión pasa por que olas no sobrepasen los 2 metros de altura, en general. Por su parte, el periodo del oleaje largo, de 16 a 18 segundos, con un coeficiente de mareas medio para el miércoles (coeficiente 52) y jueves (61).

Respecto al horario de las pleamares, momento en que el agua del mar alcanza su máxima altura, este miércoles, 28 de enero, se prevé de 08:55 a 09:15 horas en la mañana, y de 21:40 hasta las 22:00 horas en la noche, según las diferentes localidades.

Para el jueves 29, el horario de pleaamar será de 10:20 a 10:40 horas, y de 22:45 a 23:10 horas, según las diferentes localidades.