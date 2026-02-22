Alerta por riesgo de asfixia por unas gominolas de Hello Kitty

Estas pastillas de goma proceden de Japón y se deberán retirar del mercado

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) alertó este domingo del riesgo de asfixia en unas gominolas de Hello Kitty procedentes de Japón, que se deberán retirar del mercado, y recomendó a las personas que tengan este producto en su casa que no lo consuman.

La alerta se emitió a raíz de una notificación de las autoridades sanitarias de Países Bajos acerca de este dulce, llamado ‘Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak’, de la marca Sanrio, que se comercializa en bolsas de plástico que contiene sobres individuales, según ha informado la agencia en un comunicado.

Canarias, entre las comunidades afectadas

Las comunidades autónomas donde se han distribuido estas gominolas inicialmente fueron Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana pero no se descarta que se hayan redistribuido a otras zonas.

La información sobre el peligro de su consumo ya se ha trasladado a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para que se verifique su retirada de los canales de comercialización.

Además, se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.