Pediatras advierten del riesgo de intoxicación grave en menores y recuerdan la importancia de la supervisión adulta ante el reto viral

Una compra habitual en cualquier hogar como una simple caja de paracetamol, puede convertirse en un grave peligro si se utiliza de forma irresponsable. En los últimos días ha trascendido la preocupación por un supuesto reto viral que incita a menores, especialmente de entre 10 y 14 años, a ingerir la mayor cantidad posible de este medicamento con el objetivo de permanecer más tiempo ingresados en un hospital.

Especialistas en Pediatría recuerdan que el paracetamol es un fármaco seguro cuando se emplea correctamente, pero advierten de que su consumo en dosis elevadas puede provocar intoxicaciones severas, con síntomas como mareos, náuseas y vómitos, e incluso daños hepáticos irreversibles que podrían requerir un trasplante. En los casos más graves, la sobredosis puede resultar mortal.

Alertan de un peligroso reto viral que anima a ingerir grandes cantidades de paracetamol

Tendencias virales peligrosas

Este desafío se suma a otras tendencias virales peligrosas, como el llamado “Superman Challenge”, el reto del desmayo o ingerir una cucharada de canela.

Expertos subrayan que la clave pasa por reforzar la educación digital y la supervisión adulta, fomentando en los menores la capacidad de discernir y tomar decisiones responsables ante contenidos que circulan en redes sociales.