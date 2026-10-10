Alertan sobre el grave desabastecimiento de tratamientos hormonales

La falta de medicamentos afecta especialmente a mujeres menopáusicas y personas trans, por ello, se recomienda acudir a consulta médica y evitar alternativas no recetadas

Miles de mujeres y personas trans afrontan la falta de tratamientos hormonales en Canarias durante las últimas semanas. Los farmacéuticos reconocen que el desabastecimiento está afectando a nivel mundial y esperan que se restablezca la normalidad a mediados de noviembre. Por ello, los médicos exigen consultar al especialista para buscar alternativas seguras.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La escasez de fármacos hormonales genera mucha preocupación. Muchas pacientes acuden a la farmacia sin encontrar su tratamiento habitual. Además, esta situación agudiza rápidamente la falta de otros medicamentos disponibles.

Riesgos de buscar alternativas en internet

Ante esta situación, muchas personas buscan consejos en internet para sustituir sus medicamentos. Sin embargo, los especialistas rechazan rotundamente esta peligrosa práctica.

Elena Cortés, ginecóloga y Directora Médica de Vithas Canarias, aclara que no todas las mujeres pueden tomar los mismos tratamientos. Por tanto, el médico debe ajustar la medicación según las patologías previas. Algunas pacientes tienen hipertensión o diabetes y necesitan controles médicos estrictos.

Soluciones desde las farmacias canarias

Los farmacéuticos reconocen que este grave problema afecta a nivel mundial. De hecho, todas las terapias escasean ahora mismo por un efecto dominó.

Loreto Gómez Guedes, presidenta Colegio Oficial Farmacéuticos LP, explica que todavía queda alguna terapia disponible en formato comprimido.

En consecuencia, la formulación magistral supone el mejor recurso actual. Los profesionales pueden preparar los tratamientos porque sí tienen el principio activo.

Previsión para las próximas semanas

Estas alternativas magistrales permiten paliar la preocupante escasez de terapia hormonal. Así, los pacientes pueden continuar con sus tratamientos sin interrupciones graves.

No obstante, esta falta de medicamentos en las farmacias durará unas semanas más. Por este motivo, los expertos piden paciencia a todas las personas afectadas.

Finalmente, el sector farmacéutico espera restablecer la normalidad a mediados de noviembre. Hasta entonces, la visita previa al especialista resulta un paso totalmente obligatorio.