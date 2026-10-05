El programa de Igualdad de La Radio Canaria analiza la polémica conversación entre un dirigente de VOX y una trabajadora tras incorporarse de su baja por maternidad

‘Ídolos de Tara’ analizará este martes, a las 18:00 horas en La Radio Canaria, la reciente conversación entre un dirigente de VOX y una trabajadora de este grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid despedida al reincorporarse tras una baja por maternidad. Este será el punto de partida para hablar de penalización por maternidad en esta entrega del programa.

«La citada conversación, que fue publicada por el periódico El País, ha mostrado un momento tenso y violento en el que se recrimina a la trabajadora por no haberse interesado por el resto del equipo y el trabajo durante su baja. Se compara a esta trabajadora de baja con otro integrante de la plantilla que acudió a su puesto de trabajo tras ser padre, como si fueran situaciones comparables», apostilla Nomí Galván, directora y conductora del programa.

Presiones de este tipo son, según los sindicatos, más habituales de lo que suele creerse y para hablar de ello pasará por los micrófonos de ‘Ïdolos de Tara’ Mirna Ortega, responsable de Igualdad de UGT en Canarias.

Mirna Ortega, responsable de igualdad en UGT Canarias (EFE)

Tal y como explica la responsable del programa, Noemi Galván, la penalización por maternidad no tiene que ver sólo con las consecuencias que para las mujeres tiene el rol de los cuidados, «también en este caso vemos cómo el disfrutar de un derecho legítimo es mal visto por muchas empresas, por esto es preciso que las empresas fomenten no solo la pedagogía sobre los permisos sino también sobre las medidas de corresponsabilidad para que cada vez más hombres se hagan cargo de esas tareas», afirma.

Fármacos y menopausia

El spray Lenzetto, fue el primero en generar desabastecimiento

El espacio sobre Igualdad también abordará esta semana la crisis generada en el ámbito sanitario por los problemas de abastecimiento de los fármacos que tratan los síntomas de la menopausia. «Hablaremos con una especialista de la Sociedad Canaria de Ginecología y Obstetricia para conocer en detalle este «fallo en el suministro en cadena» y las alternativas terapéuticas existentes. Aún falta que se fije un criterio por parte de las sociedades científicas y administración para priorizar la atención hasta que se retome la normalidad», concluye Galván.