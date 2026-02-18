El Ayuntamiento y cuerpos policiales investigan los actos contra el medio natural, como son la aparición de troncos cortados

El municipio de Pájara ha vuelto a registrar la aparición de troncos cortados que ponen en riesgo la seguridad de los vecinos.

No es la primera vez que se produce este tipo de incidente en la zona, y las autoridades locales y nacionales trabajan para identificar a los responsables de estos atentados contra el medio natural.

Autor de los hechos, desconocido

Por el momento se desconoce quién está detrás de estos hechos, pero la policía local y nacional recopila toda la información posible para esclarecer la autoría.

Alertan sobre troncos cortados en Pájara que ponen en riesgo la seguridad de la población. RTVC

El consistorio ha alertado de que en las últimas semanas se han registrado también otros incidentes extraños, como intentos de incendios, cortes de agua y situaciones que generan preocupación entre los habitantes de la zona.

El Ayuntamiento de Pájara ha pedido colaboración ciudadana para aportar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer los hechos y ha insistido en la importancia de proteger los espacios naturales y garantizar la seguridad de la población ante este tipo de conductas peligrosas.