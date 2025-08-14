El jugador habló sobre las expectativas de esta nueva temporada en LaLiga Hypermotion

El defensa de la UD Las Palmas Álex Suárez reconoció este jueves que la temporada pasada no estuvieron cómodos con el estilo de juego empleado, que les llevó al descenso a Segunda División, y ahora se sienten «identificados» con la idea que propone el nuevo entrenador, Luis García, porque se han reencontrado con el fútbol que más les gusta practicar.

Álex Suárez: «Con el estilo anterior no estábamos cómodos y ahora nos hemos reencontrado» EFE/Luis Tejido

A tres días de comenzar la nueva temporada ante el FC Andorra, en el Estadio de Gran Canaria, el central isleño ve al equipo «preparado» para el estreno en la competición, y pese a que en la pretemporada solo han conseguido una victoria, valora que han encontrado «el camino» para el juego que siempre han querido desarrollar.

Buenas sensaciones para el estreno

«Veo bien al equipo, estamos cogiendo la idea del entrenador, y nos sentimos identificados con ella; son cosas que nos resultan familiares a todos, como el toque, tener la pelota, ir siempre hacia el ataque y ser protagonistas. Con el estilo de la temporada pasada no estábamos cómodos, y ahora nos hemos reencontrado», explicó en conferencia de prensa.

Además, cree que han recuperado «la presión tras pérdida», una faceta del juego que habían perdido, y otro factor que considera importante es «tener variantes para no ser muy previsibles».

Álex Suárez, uno de los cuatro capitanes del conjunto amarillo, aseguró que el objetivo debe ser el ascenso, «es obvio, porque este equipo tiene que estar en Primera División, pero hay que ir con mucha humildad, partido a partido, porque la Segunda es muy larga; primero hay que conseguir los 50 puntos, como la última vez que ascendimos», propuso.

Asimismo agradeció el apoyo de los aficionados, con casi 23.000 abonados a pesar de ese descenso: «Las cosas no salieron bien la temporada pasada, ellos lo pasaron muy mal, como nosotros, y nadie esperaba que dieran esa respuesta; es una ilusión y una responsabilidad», ha argumentado.

Con su reciente renovación hasta 2028, Álex Suárez acumula ya «muchas temporadas y ahora tengo un poco más de experiencia, con otro papel, el de intentar ayudar a los jóvenes para que vayan creciendo; tenemos en la plantilla una combinación de veteranía y juventud, y seguro que va a ser un buen año», ha vaticinado.