Cuarto partido de la liga para las tinerfeñas del Costa Adeje Tenerife que juegan ante un recién ascendido a la máxima competición del fútbol femenino, El Alhama CF

El Costa Adeje Tenerife ha viajado a tierras murcianas para disputar, este domingo 21 de septiembre, la cuarta jornada de la Liga Femenina Moeve ante un recién ascendido, el Alhama CF ElPozo.

El Costa Adeje Tenerife llega con mayor optimismo. Ocupa una posición destacada, cuarta posición en la clasificación, lo que refleja un arranque sólido en la competición. Además, la fusión con el CD Tenerife, trasladando sus partidos al Heliodoro Rodríguez López, le ha dado un plus de visibilidad y respaldo institucional. Esa inercia positiva puede jugarle a favor frente a un rival que aún busca afinar su fórmula ofensiva.

Por su parte, el Alhama CF afronta su cuarta jornada en la Liga F Moeve con la urgencia típica de quien desea asentarse en la categoría. Hasta ahora, El Alhama ocupa la posición 12 con dos puntos en las tres primeras jornadas de competición.

El conjunto murciano tratará de imponerse en su campo y con el respaldo de su afición. Por su parte, el Costa Adeje Tenerife buscará mantener su buen inicio liguero aprovechando la confianza generada. El control del mediocampo, evitar pérdidas peligrosas y efectividad en las acciones a balón parado pueden marcar la diferencia en este partido.

Historial de ambos equipos

El Alhama CF y el Costa Adeje Tenerife llegan a este partido con dinámicas similares, empate en el último partido de la Liga F.

El Costa Adeje comenzó empatando ante el Athletic Club en el primer partido de competición (0-0), logró una contundente victoria en la segunda jornada en Sevilla (0-4) y empató en casa, en su primer partido en el Heliodoro Rodríguez López ante el Espanyol (0-0). Cinco puntos cosechados que lo aúpan hasta la cuarta plaza.

Para el Alhama CF el inicio de competición fue duro, ante el FC Barcelona, y sufrió una dura derrota (8-0). Sin embargo, el equipo se repuso de este golpe y empató los siguientes partidos ante el Levante UD, a domicilio (0-0) y ante el Granada como local (1-1)

