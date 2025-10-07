La Aemet pondrá nombre a partir de ahora a las danas de gran impacto, como Alice que dejará lluvias intensas y persistentes desde este martes en Península y Baleares

La Aemet pone nombre a las danas más adversas: la primera se llama Alice. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) bautizó este martes como Alice a la primera dana (depresión aislada en niveles altos) de gran impacto de la temporada, que traerá lluvias intentas y persistentes al tercio oriental de la Península y a Baleares desde este miércoles y hasta, al menos, el próximo domingo.

A partir de ahora, además de las borrascas, la Aemet también podrán nombrar a aquellas danas que esté previsto que puedan provocar un gran impacto. Su nombramiento ayudará a evitar que se asocie de manera unívoca al fenómeno con impactos graves o catastróficos.

El nombramiento de las danas con gran impacto, algo que hasta ahora no se hacía y que Aemet anunció que comenzaría a hacer, ayudará a identificar el riesgo asociado a las mismas que no siempre es extremo sino que varía de unas a otras.

Alice es la primera dana de gran impacto nombrada por el Grupo Suroeste Europeo, al que pertenece Aemet, durante la temporada 2025-2026 y que está formado por los Servicios Meteorológicos Nacionales de Portugal (IPMA), Francia (Météo-France), Bélgica (RMI), Luxemburgo (MeteoLux), Andorra (Servei Meteorològic Nacional) y España.

¿Para qué nombrar danas?

Sin embargo, la Aemet explica que no siempre que una dana se sitúa en nuestro entorno geográfico se produce una situación de gran impacto. Por eso, la designación con un nombre propio únicamente a aquellas danas que vayan a ser potencialmente capaces de generar gran adversidad ayudará a evitar que se asocie de manera unívoca a esos sistemas de bajas presiones con impactos graves o catastróficos.

El nombramiento permitirá entre otras cosas:

Mejorar la comunicación hacia la ciudadanía y los medios de comunicación.

Favorecer la preparación y respuesta de las administraciones ante episodios meteorológicos adversos, así como la elaboración de estudios a posteriori.

Evitar confusiones y reforzar la coherencia del mensaje oficial.

Lista de nombres de danas

Para el nombramiento de las danas se emplea una lista prefijada y acordada entre todos los países del grupo compuesta por 21 nombres, alternando masculinos y femeninos. La primera borrasca o dana con gran impacto llevará el nombre de Alice.

Las danas más adversas tendrán nombre propio. Aemet

La Aemet pide extremar precauciones

Según la Aemet, Alice dejará tormentas localmente intensas y acumulaciones de «lluvias significativas en cortos periodos de tiempo» durante los próximos días, sobre todo a partir del jueves cuando se podrán acumular hasta 100 litros por metro cuadrado en cuatro horas en algunas zonas.

Así que recomiendan «extremar las precauciones» y mantenerse informado de los avisos meteorológicos en vigor a través de su web oficial y su aplicación móvil, donde se actualizan los partes y alertas en tiempo real.

Se podrán recoger hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora en áreas como el litoral norte de Alicante y litoral sur de Valencia y asimismo en islas como Ibiza y Formentera, en Baleares.

También lloverá fuerte el jueves en zonas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y región de Murcia, especialmente en el extremo oriental.