La ULL organiza estas intervenciones en tandas que comenzarán a las 9:30, las 10:45 y las 12:00, facilitando así que cada visitante pueda acudir a tres de las disertaciones

La Universidad de La Laguna celebrará la próxima semana sus Jornadas de Puertas Abiertas para presentar durante tres días su oferta académica al alumnado de bachillerato, ciclos formativos y mayores que accederá el próximo curso a su formación superior.

Imagen archivo RTVC.

En total, se han inscrito 9.325 estudiantes de 151 centros de toda Canarias que, acompañados por 382 docentes, visitarán el Campus de Guajara en tres tandas diferencias: el miércoles acudirán 3.664 alumnos y alumnas de La Laguna y del norte de Tenerife; el jueves 22, 3,435 de Santa Cruz, y el viernes 23, 2.226 el de las restantes islas, según ha informado la institución académica en una nota de prensa.

Información hacia el alumnado

Las jornadas, organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes y ejecutadas a través del Servicio de Información y Orientación, tienen como objetivo facilitar toda la información posible al alumnado que próximamente dará el salto a la educación superior, para que las decisiones que tomen al respecto estén basadas en datos «fidedignos».

Así, durante esta visita podrán conocer pormenorizadamente las características de varias titulaciones de grado y, además, pueden acceder al material audiovisual que se ha creado para la ocasión, en el cual se incluye una competa guía para las familias e información sobre costes, becas y recomendaciones para nuevos estudiantes.

Este foro informativo para futuros estudiantes tendrá como sede el Aulario General César Manrique y cada día contará con presentaciones de todas las titulaciones que impartirá la ULL el próximo curso 2026-27, impartida por su profesorado.

Personal técnico

Estas intervenciones están organizadas en tandas que comenzarán a las 9:30, las 10:45 y las 12:00, facilitando así que cada visitante pueda acudir a tres de las disertaciones.

Además, cada día a las 11:00 horas habrá un encuentro con el personal técnico de los centros de secundaria. Adicionalmente, el jueves 22, a las 18:30, el personal del SIO del vicerrectorado impartirá una charla diseñada específicamente para padres y madres de estudiantes, en las que resolverán sus dudas sobre asuntos como cerca el procedimiento de acceso, el alojamiento y las beca y ayudas disponibles, entre otros.

A todo ello se suma la puesta en marcha de tres turnos para visitar uno de los colegios mayores del Campus Central: el día 22 a las 13:30 y el 23, a la misma hora y a las 15:00.