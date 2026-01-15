ES NOTICIA

La ULL organiza un debate sobre la situación en Venezuela

En la ULL, expertos analizan el impacto regional de la situación en Venezuela y el vínculo con Canarias, donde residen cerca de 70.000 canarios

La Universidad de La Laguna ha celebrado esta tarde un debate centrado en la situación actual de Venezuela tras la operación militar liderada por Estados Unidos y la captura del presidente Nicolás Maduro, un acontecimiento que ha sacudido el panorama político internacional y Latinoamérica.

En el encuentro participaron el viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno canario, José Luis Perestelo, y Héctor Gómez, embajador de España ante la ONU, quienes pusieron especial énfasis en las consecuencias humanitarias y migratorias de la crisis venezolana y su impacto en la región.

La ULL organiza un debate sobre la situación en Venezuela

Incertidumbre en los próximos meses

Entre estas, destacaron la sobrecarga de países vecinos por el desplazamiento de personas, los sistemas de acogida saturados y la presión sobre los recursos regionales.

Durante el debate se subrayó la incertidumbre sobre los próximos meses y la necesidad de que el diálogo y las soluciones pactadas prevalezcan, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y preocupaciones humanitarias.

