Hasta cuatro bombardeos israelíes habrían alcanzado edificios residenciales de zonas del sur y el oeste de la ciudad de Gaza

Alrededor de una decena de personas han muerto y otras 15 han resultado heridas en la madrugada de este jueves en bombardeos del Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza. Todo ello, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025. En concreto, tras el acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Imagen cedida.

Hasta cuatro bombardeos israelíes habrían alcanzado edificios residenciales de zonas del sur y el oeste de la ciudad de Gaza, según ha informado el diario ‘Filastín’ –vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica–, que ha confirmado el balance de víctimas citando fuentes hospitalarias.

Alto el fuego

Estos ataques, a los que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se han referido, llegan tras un mes de mayo descrito por las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, como el más mortal del año. Mientras, la cifra de víctimas desde la entrada en vigor del alto el fuego a causa de ataques israelíes asciende a 936 muertos y 2.903 heridos, según el último balance del Ministerio de Sanidad gazatí.