El portero Álvaro Killane, operado de una apendicitis aguda

Redacción RTVC
Sigue la última hora de la UD Las Palmas en RTVC: noticias, resultados, calendario, clasificación y vídeos del equipo actualizados al momento.

El guardameta Álvaro Killane ha sido operado de una apendicitis aguda y su tiempo de baja dependerá de su evolución

Imagen del portero. UD Las Palmas.

El portero de la UD Las Palmas Álvaro Killane ha sido operado con éxito de una apendicitis aguda después de sufrir una dolencia abdominal.

Tras realizarle pruebas en el Hospital Perpetuo Socorro de la capital grancanaria, el guardameta hispano-argentino fue intervenido de urgencia. El tiempo que estará de baja «dependerá de su evolución», añade el parte médico.

Killane, de 20 años, realiza la pretemporada con el equipo amarillo y compite por el puesto de portero junto al croata Dinko Horkas y al grancanario Adrián Suárez, incorporado este verano desde el Villarreal.

