El jugador italiano ha advertido del peligro del contraataque del Deportivo de La Coruña, que el próximo sábado visitará el Estadio de Gran Canaria

El jugador italiano de la UD Las Palmas, Lorenzo Amatucci. Imagen UD Las Palmas

El futbolista de la UD Las Palmas, Lorenzo Amatucci, ha advertido del peligro que muestra al contraataque el Deportivo de La Coruña, rival del equipo amarillo el próximo sábado en el estadio de Gran Canaria, en un partido entre candidatos al ascenso a Primera División.

El jugador italiano ha dicho en conferencia de prensa que deberán prestar especial «atención» a este aspecto del juego y, para ello, deben «cuidar» el balón cuando lo tengan en campo contrario, y en caso de perderlo, ser «agresivos» para recuperarlo cuanto antes y evitar las «transiciones» del conjunto gallego.

Amatucci, cedido por la Fiorentina hasta el próximo 30 de junio, cree que se verá un «partido bonito» entre dos de los equipos «más en forma» en LaLiga Hypermotion, y considera fundamental el apoyo de la afición isleña para decantar el choque del lado local.

Del Deportivo, el joven centrocampista ha destacado precisamente a un grancanario, el extremo Yeremay Hernández, «un jugador que me encanta, con un buen dribling, buen pase y mucha calidad», pero ha recordado que Las Palmas tiene jugadores «fuertes para contenerlo».

Amatucci, satisfecho con su rendimiento

Con respecto a su notable rendimiento individual ha reconocido que tiene cosas que «mejorar», pero está satisfecho con su nivel, sobre todo «defensivo», porque aporta «equilibrio» al equipo, y si continúa con esta progresión, admite que para él sería «un sueño» ser llamado por la selección absoluta de Italia, después de haber jugado ya en las categorías inferiores.

A falta de un partido para completar la primera vuelta, el de este sábado ante el Deportivo, el centrocampista transalpino ha disputado 19 encuentros, todos ellos como titular, en los que ha dado dos asistencias y solo ha recibido una tarjeta amarilla, pese a que es el jugador de la plantilla que más faltas ha cometido (41).

Amatucci, al contrario que muchos de sus compañeros, quienes prefieren ni citar la palabra ascenso, no esconde que el objetivo es regresar a Primera División a final de temporada: «Sí, podemos decirlo, es lo que todos queremos», ha subrayado.