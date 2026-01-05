Consulta el horario de la UD Las Palmas vs Deportivo La Coruña, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J21 de LaLiga Hypermotion 25-26. El partido lo puedes seguir en directo en RTVC

UD Las Palmas y Deportivo La Coruña se enfrentan se este sábado 10 de enero a partir de las 17:30 (hora canaria) en el Estadio de Gran Canaria. El encuentro corresponde a la jornada 21 de LaLiga Hypermotion 25-26.

UD Las Palmas vs Deportivo La Coruña | LaLiga Hypermotion 25-26

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras ganar por 1-2 ante el Real Zaragoza. El equipo de Luis García se encuentra en puestos de ascenso directo. El equipo está firmando un buen inicio de temporada, lo que lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, el Deportivo La Coruña se encuentra en puestos de playoff. El equipo que tiene 33 puntos también busca volver a primera división.

Posiciones en la clasificación de UD Las Palmas y Deportivo La Coruña

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 2ª posición, con 37 puntos. Por su parte, el «Depor» ocupa la quinta posición. El conjunto gallego se encuentra con 33 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre UD Las Palmas y Deportivo La Coruña

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos Las Palmas ha ganado dos, han empatado otro y el último lo ganó el Deportivo. El equipo canario ha ganado sus dos últimos partidos de los últimos cinco, habiendo empatado los otros dos y perdido otro. Por su parte, el equipo coruñés llega al encuentro habiendo ganando solamente uno de sus últimos cinco enfrentamientos, empatado otro y perdido los otros tres.

