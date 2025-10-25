Amaury Lavernhe gana el Gran Canaria Frontón King 2025

El francés afincado en Gran Canaria, Amaury Lavernhe, consigue su cuarta victoria en el Gran Canaria Frontón King

Amaury Lavernhe, el francés afincado en Gran Canaria, consigue su cuarta victoria en el Gran Canaria Frontón King tras doblegar al grancanario Lionel Medina en una reedición de la final de 2020.

Con una puntuación acumulada de 17.10, el galo dominó la manga final desde el principio y obligó a Medina a buscar una ola de 9.30 puntos en los últimos minutos para luchar por el triunfo. El grancanario no encontró su ola y se contentó con la plata de la prueba galdense.

Lionel Medina llegó a la gran final tras un extraordinario día en el que eliminó al sudafricano Tristan Roberts en cuartos de final y al brasileño Eder Luciano en la semifinal tras conseguir una espectacular ola en los segundos finales para citarse con Lavernhe en la final del Frontón King.

Por su parte, Amaury Lavernhe presentó su candidatura al título tras truncar las opciones de título mundial de Armide Soliveres y Pierre-Louis Costes, respectivamente, en su camino a la cuarta victoria en el Gran Canaria Frontón King, que certificó con un buen invertido y un tubo con acrobacia final.

Al ganar este cuarto título del Gran Canaria Frontón King consigue el hito de convertirse en el ‘rider’ más laureado de la prueba. También, que el francés haya conseguido este título ha hecho que el título mundial se decida en favor de Uri Valadão.