Este clásico del cine romántico se emitirá este domingo a las 15:20 horas en Televisión Canaria

Protagonizada por Sandra Bullock y Hugh Grant, la película ofrece una historia de amor a fuego lento, mucha química y diálogos ingeniosos

La química de Sandra Bullock y Hugh Grant inunda la tarde de Televisión Canaria con ‘Amor con preaviso’. Fotograma del film.

Este domingo 14 de septiembre, la tarde de Televisión Canaria se vestirá de romance y humor con la emisión de ‘Amor con preaviso‘ (Two Weeks Notice) a las 15:20 horas. La película, estrenada en 2002, es una de las comedias románticas más recordadas de la década. El film presenta la icónica pareja formada por Sandra Bullock y Hugh Grant, dos de los actores más carismáticos de su generación, que demuestran una química innegable en pantalla.

La trama presenta a Lucy Kelson (Sandra Bullock), una brillante y entregada abogada que se convierte en la asesora personal y, en la práctica, en la niñera de George Wade (Hugh Grant), un apuesto y despreocupado millonario. Wade es un hombre encantador pero irresponsable, que no puede dar un paso sin la ayuda de Lucy. La abogada se dedica en cuerpo y alma a su trabajo, hasta el punto de sacrificar su propia vida y bienestar.

Harta de la egolatría de su jefe y de su dependencia, Lucy decide poner punto final a la situación y le presenta un preaviso de dos semanas para abandonar su puesto. Sin embargo, su renuncia tiene una condición: debe encontrar a una sustituta que esté a la altura de su labor. En este tiempo, George se da cuenta de lo indispensable que se ha vuelto ella en su vida, no solo en el ámbito profesional.

Hugh Grant interpreta a un millonario irresponsable y Sandra Bullock encarna el papel de su abogada y asistente personal. Fotograma del film.

La película se convierte en un divertido juego de «el gato y el ratón», donde los diálogos ingeniosos y las situaciones hilarantes se suceden, mostrando cómo un amor a fuego lento puede nacer incluso en las circunstancias más peculiares.

La película, dirigida por Marc Lawrence, quien también estuvo al frente del guion, fue un éxito de taquilla y se ha convertido en una pieza referente del género. La actuación de Sandra Bullock, conocida por su versatilidad y su talento para la comedia, es memorable. La actriz no solo protagonizó la película sino que también la produjo. Por su parte, Hugh Grant despliega todo su encanto con su papel de «galán despistado».