Este martes el Consejo de Ministros aprobará un real decreto ley que amplía el permiso por la muerte de cónyuges, parejas de hecho, padres, madres e hijos

Imagen de archivo de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. Archivo EFE/ Borja Sanchez-trillo

El Consejo de Ministros aprobará este martes la ampliación del permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho, padre, madre o hijo a diez días laborables, lejos de los dos actuales -cuatro en caso de desplazamiento-.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han publicado este lunes una carta firmada por ambos en sus cuentas de X y Bluesky, respectivamente, en la que anuncian la aprobación de este real decreto ley.

Además permitirá adaptar la jornada en cuidados paliativos

La ley permitirá además que quien acompañe a un familiar en cuidados paliativos pueda «reducir o adaptar su jornada para estar a su lado«, detalla la carta. «Nadie tendrá que elegir entre su trabajo y sostener la mano de sus seres queridos», añade.

Estos anuncios están en línea con la propuesta remitida por el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales a finales del pasado año, que fue rechazada por la CEOE al entender que trasladaba a las empresas el coste de los cuidados, y que nunca llegó a cerrarse.

Esta propuesta preveía ampliar el premiso por fallecimiento hasta los diez días hábiles, que podían cogerse a lo largo de las cuatro semanas posteriores a la muerte del familiar, mientras se mantenían los permisos actuales para familiares de hasta segundo grado de afinidad.

Asimismo, preveía un nuevo permiso para cuidados paliativos de hasta 15 días para familiares de hasta segundo grado de consanguinidad y que podía consistir en reducción de jornada.

«Hay días en los que la vida se detiene»

«Hay días en los que la vida se detiene» por la muerte de un familiar y hasta ahora la ley permitía «que la vida se detuviera solo dos días», dice la carta, que señala que España estaba hasta ahora entre los países europeos que «menos protegían a las personas en estos duros momentos».

«Quien perdía a un ser querido un lunes debía volver a su puesto de trabajo el jueves», con «el dolor intacto, con los trámites sin resolver y con una casa que ya no era la misma». «Eso termina hoy», zanja el Gobierno.

«Esta es la España que queremos. Un país no obliga a esconder el dolor para seguir trabajando. Que nombra la pérdida y le da su tiempo. Que cuida y que se deja cuidar», apuntan presidente y vicepresidenta.

«Nadie supera una pérdida en dos días. Ni en diez. Pero con diez hay tiempo para despedirse sin mirar el reloj», ha añadido Sánchez en otro mensaje.