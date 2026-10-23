Amplían el cribado de cáncer de mama a mujeres de 45 a 74 años

Sanidad ha aprobado la ampliación del cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 75 años, lo que supone incluir a mujeres de 10 generaciones más

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha aprobado este viernes el proyecto de orden que amplía el programa de cribado poblacional de cáncer de mama a las mujeres de entre 45 y 74 años, además de validar los criterios de acceso a la protonterapia. Esta medida, que forma parte de una actualización de la cartera común del Sistema Nacional de Salud, incorpora los grupos de 45 a 49 años y de 70 a 74 años a la franja de edad recogida hasta ahora, establecida entre los 50 y los 69 años.

Imagen de una unidad de diagnóstico precoz del cáncer de mama. EFE/ Quique García/Archivo

La ampliación, en línea con las recomendaciones europeas, se aplicará de forma progresiva, en función de los recursos disponibles en cada territorio, y podrá desplegarse de manera escalonada por grupos de edad, según ha informado el Ministerio de Sanidad en un comunicado.

Todas las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, en coordinación con Ingesa y las mutualidades de funcionarios, deberán haber iniciado la modificación del programa en los tres años siguientes a la entrada en vigor de la orden.

En seis años, la cobertura deberá aproximarse al 100 % en los nuevos grupos de edad.

La orden también amplía la cobertura de lentes intraoculares y de la corrección del astigmatismo, incorpora nuevos dispositivos para facilitar la bipedestación a personas con movilidad reducida y actualiza los requisitos de determinados preparados nutricionales financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) para mejorar su sabor y textura.

Un sistema de priorización clínica

Por otro lado, el CISNS ha aprobado los criterios de acceso a la protonterapia —una técnica de radioterapia externa que concentra la dosis directamente en los tumores—, que establecen un sistema común de priorización clínica, un mapa de derivación de centros y un procedimiento para coordinar la atención.

La priorización se realizará mediante una asignación de hasta 100 puntos a partir de parámetros clínicos como la edad, la localización del tumor, la indicación del tratamiento, la presencia de metástasis, la necesidad de volver a irradiar una misma zona y las situaciones que requieren atención preferente.

También se tendrán en cuenta circunstancias específicas relacionadas con la radiosensibilidad, la preservación de la fertilidad y la reducción de la dosis de radiación al feto.

Los pacientes con mayor puntuación tendrán una prioridad más alta, y la asignación de centros se adaptará a la entrada progresiva en funcionamiento de los equipos.

Más de 72 millones para programas de salud

Por otro lado, el Consejo Interterritorial también ha aprobado el reparto de más de 72 millones de euros para programas de cohesión sanitaria, formación, donación y trasplantes, prevención y vigilancia en salud pública y actuaciones frente a las enfermedades raras y neurodegenerativas.

La partida de mayor cuantía, con más de 50 millones, que gestionarán las comunidades autónomas e Ingesa, servirá para programas de formación sanitaria para profesionales de medicina, odontología, farmacia y enfermería y educación sanitaria de la población para favorecer el uso racional de medicamentos.

Esta misma partida comprende planes para mejorar los sistemas de donación de médula ósea y de sangre de cordón umbilical y la optimización de los sistemas de información que gestiona la Organización Nacional de Trasplantes.

En materia de vigilancia, Sanidad propondrá distribuir siete millones de euros para el control del cáncer, las enfermedades raras, la salud mental, las resistencias a los antimicrobianos y la salud laboral.

El reparto también incluye fondos para medidas y planes frente al tabaquismo, para el equipamiento de unidades de donación de plasma y para mejorar la autosuficiencia.