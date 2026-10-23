Un amplio operativo policial se llevó a cabo en la mañana de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria, en un establecimiento de ocio nocturno de Guanarteme

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a la responsable de un establecimiento de ocio nocturno como presunta autora de un delito de tráfico de drogas.

Según un comunicado de la Policía Nacional, los hechos tuvieron lugar durante la mañana de este viernes, cuando funcionarios del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), que se encontraban de servicio, tuvieron conocimiento de que un establecimiento situado en la calle Fernando Guanarteme presuntamente permanecía abierto fuera de su horario habitual, como un punto de consumo y venta de sustancias estupefacientes.

Una vez en el lugar, los agentes observaron circunstancias que motivaron una inspección del establecimiento. Durante la misma, localizaron en una papelera del baño nueve envoltorios individuales con una sustancia de color blanco, aparentemente cocaína, con un peso aproximado de 5,2 gramos.

Operativo policial en Las Palmas de Gran Canaria. Imagen RTVC

Asimismo, durante el cacheo de las personas presentes, los policías localizaron a otra persona un envoltorio de características similares, que fue intervenido y objeto de la correspondiente acta administrativa por tenencia de sustancias estupefacientes.

En el transcurso de la intervención, los agentes localizaron también dinero en efectivo, cuyo importe total ascendía a 1.407 euros, parte del cual se encontraba oculto en la zona de la barra del establecimiento.

Operativo policial en Las Palmas de Gran Canaria. Imagen RTVC

Detención de la responsable del local

Ante los hechos observados y los efectos intervenidos, los agentes procedieron a la detención de la responsable del local como presunta autora de un delito de tráfico de drogas.

Paralelamente, la Policía Local realizó las actuaciones administrativas correspondientes en relación con las presuntas irregularidades detectadas en la actividad del establecimiento, entre ellas incumplimiento normativo del horario permitido de la actividad y en lo relativo a los accesos de emergencias.