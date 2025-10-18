Ana Belén lleva más de cinco décadas dedicándose al arte, primero en forma de música, y luego como actriz de teatro, cine y televisión

Ana Belén actúa este domingo en el Auditorio Alfredo Kraus (Gran Canaria) en el marco de su gira ‘Más D’Ana’.

La artista Ana Belén ofrecerá este domingo su última cita en Canarias con la gira ‘Más D’Ana’. Será en el Auditorio Alfredo Kraus, a partir de las 20:00 horas. La cantante presentará un repertorio de su amplia carrera musical, donde sonarán canciones como ‘Lia’ o ‘Derroche’ y temas de su nuevo álbum ‘Vengo con los ojos nuevos’.

Cinco décadas

Ana Belén (Madrid, 1951) lleva más de cinco décadas dedicándose al arte, primero en forma de música, y luego como actriz de teatro, cine y televisión e incluso directora de la película ‘Cómo ser mujer y no morir en el intento’, con la que ganó un Premio Ondas, en 1991, a Mejor dirección.

La gira ‘Más D Ana’ viene con un tinte emotivo después de siete años sin que la madrileña se embarque en una gira oficial. Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Madrid y Sevilla son algunas de las grandes ciudades en las que ya se ha disfrutado del espectáculo, según precisa el Festival Mar Abierto en una nota de prensa.

Cantautora galardonada con un Grammy Latino a la Excelencia Musical, su presencia en el ámbito artístico ha destacado por su polivalencia y su capacidad de reinventarse a lo largo de los años. Con décadas de éxitos ha conquistado al público y su versatilidad sobre los escenarios sigue siendo un sello distintivo.