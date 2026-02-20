La atleta del Tenerife CajaCanarias, Ana González, dominó la prueba en Cieza (Murcia) de principio a fin y rebajó su mejor registro hasta los 49:22

Ana González, campeona de España Sub-18 de 10 km Marcha y récord de Canarias

Ana González se proclamó campeona de España Sub-18 en la prueba de 10 km Marcha en el Campeonato de España Sub-18 y Sub-20 por Federaciones Autonómicas, celebrado el domingo 15 de febrero en Cieza (Murcia). La marchadora del Tenerife CajaCanarias firmó un tiempo de 49:22, que supone mejor marca personal (MMP) y récord de Canarias de su categoría.

La aronera, que acudía con el segundo mejor registro de las inscritas (50:34), logrado el pasado mes de enero en el Campeonato de Canarias de Marcha en Ruta —donde fue campeona Absoluta y Sub-18—, asumió el liderazgo de la carrera desde los primeros compases y se mantuvo entre las primeras posiciones durante todos los parciales, gestionando el ritmo hasta cruzar la meta en solitario.

Con 15 años (cumple 16 en agosto), Ana acumula cinco temporadas en el atletismo y afronta su tercera campaña centrada exclusivamente en la marcha atlética. Su progresión esta temporada se consolida con este título nacional y la mejora significativa de su registro en la distancia. “Estoy muy contenta con esta medalla de oro, ha sido el resultado de mucho trabajo”, ha declarado. La atleta canaria admite que “sabía que estaba en buena forma y que podía pelear por estar arriba”, por lo que regresa a casa “satisfecha con el rendimiento y con todo lo aprendido”.

Por otro lado, su entrenador, Basilio Labrador, exmarchador internacional (quinto clasificado en el Campeonato del Mundo de Stuttgart 1993), valoró así el resultado: “Este título no es casualidad, es la recompensa a su trabajo, a su disciplina y a su mentalidad luchadora. Cada paso que da en la pista demuestra su compromiso y su pasión por este deporte”.

Más participación canaria en el nacional

En la misma competición, representando a la Selección Canaria de Atletismo, participó también Julia Samsó en los 10 km marcha, finalizando en la 24ª posición con un tiempo de 57:28, que supone igualmente su mejor marca personal, tras una carrera de ritmo regular.

De manera individual compitió Pablo González en la prueba de maratón. El atleta lideró la carrera hasta el kilómetro 23, momento en el que decidió no finalizar la prueba por decisión técnica de su entrenador. El objetivo fue utilizar la competición como test de preparación de cara al próximo Campeonato de España Sub-23 de Marcha en la distancia de media maratón, previsto dentro de tres semanas.