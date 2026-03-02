Torres advierte sobre el riesgo de retrocesos laborales a nivel internacional y elogia el consenso político de Canarias en materia de memoria democrática

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que la conflictividad judicial entre el Estado y las comunidades autónomas se ha reducido de forma drástica durante los últimos años.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (i) y el secretario de Participación Institucional y Movimientos Sociales de CCOO de Canarias, José Ramón Barroso Arteaga , participan este lunes en las Jornadas «Sindicalismo y participación institucional. Estructura de la comunidad autónoma y del Estado. Procedimiento legislativo» que se celebran en el Parlamento de Canarias. EFE/Ramón de la Rocha

Durante su intervención en unas jornadas celebradas en el Parlamento de Canarias, Torres detalló que los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional han pasado de 236 en el periodo 2012-2018 a algo más de un centenar en la actualidad.

El ministro ha atribuido este notable descenso a una apuesta firme por la negociación previa y a la activación constante de los mecanismos de cooperación institucional.

El diálogo como vía principal

Antes de acudir al alto tribunal, el Gobierno central abre siempre un proceso de diálogo para tratar de disminuir las situaciones de enfrentamiento político con los diferentes ejecutivos autonómicos.

Esta estrategia, según ha cuantificado el propio Torres, ha permitido cerrar cerca de 300 acuerdos entre ambas partes desde 2018, lo que supone un incremento del 66 % respecto a la etapa anterior. A pesar de esta tendencia al entendimiento, el ministro reconoció que siguen existiendo conflictos relevantes que acaban siendo judicializados por el Estado.

Como ejemplo reciente, citó el recurso interpuesto contra una ley de presupuestos de la Comunidad Valenciana que podría mermar los derechos sindicales, una medida que el Gobierno central entiende que vulnera el actual marco constitucional.

En cuanto a la relación bilateral con el archipiélago, Torres defendió la importancia de estos mecanismos de cooperación para avanzar en materias clave como la transferencia de competencias hacia Canarias.

Defensa de los derechos laborales

Durante el foro parlamentario, centrado en el sindicalismo y la participación institucional, el ministro advirtió sobre el avance de la extrema derecha y el grave riesgo que supone para las históricas conquistas sociales.

Torres puso como ejemplo la situación actual de Argentina, alertando de que, desde posiciones democráticas, se están adoptando decisiones contra la clase trabajadora, tales como jornadas de 12 horas, restricciones al derecho de huelga o el abaratamiento del despido.

Frente a estas políticas restrictivas, el titular de Política Territorial defendió la gestión del Gobierno de España y el impacto positivo de medidas como las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional.

En este sentido, recalcó que, lejos de generar pobreza como auguraban algunos sectores económicos, estas iniciativas han contribuido a dinamizar el consumo y a convertir a España en una auténtica «locomotora económica».

Consenso canario en Memoria Democrática

Por último, el ministro quiso poner en valor el papel fundamental y los sacrificios personales del movimiento sindical durante la dictadura y en la posterior recuperación de la democracia española.

Torres destacó el peso específico de Canarias en la reparación a las víctimas, recordando actos recientes y de gran calado como las exhumaciones en Tenoya, en el municipio de Arucas, o el homenaje celebrado la pasada semana en Tefía, Fuerteventura.

Además, subrayó una particularidad del archipiélago frente a la crispación que se vive en el resto del país en esta materia. El ministro valoró positivamente que Canarias es de los pocos lugares de España donde se puede ver a dirigentes del Partido Popular asistiendo y participando en los actos de memoria democrática.