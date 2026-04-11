Torres alertó del deterioro de las condiciones de vida de la juventud en Canarias

El secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres, reivindicó este sábado en La Laguna, Tenerife, el compromiso de su formación con la juventud canaria y avanzó una batería de propuestas dirigidas al Gobierno autonómico para responder a la precariedad, la dificultad de acceso a la vivienda y el retroceso en los principales indicadores socioeconómicos de este segmento de la población.

Imagen cedida.

Durante un encuentro con cerca de sesenta jóvenes cargos públicos del partido en distintas administraciones, Torres subrayó que el PSOE es la única fuerza en Canarias con representación juvenil en todas las instituciones, desde ayuntamientos hasta las Cortes Generales pasando por el Parlamento autonómico. “No hablamos del futuro, hablamos del presente de los jóvenes y de sus demandas reales”, afirmó, en un acto en el que también intervino el alcalde de La Laguna y secretario general local, Luis Yeray Gutiérrez, y el secretario general de Juventudes Socialistas de Canarias, Borja Durán.

Juventud en Canarias

Torres alertó del deterioro de las condiciones de vida de la juventud en Canarias, apoyándose en datos de organismos oficiales. Señaló que en 2024 unos 20.000 jóvenes tuvieron que volver al hogar familiar tras no poder afrontar el coste del alquiler. Además, explicó que la tasa de emancipación cayó seis puntos en un año, pasando de más del 20% al entorno del 14%. En materia educativa, denunció el repunte del abandono escolar hasta cifras cercanas al 16%, frente al 11% alcanzado en la etapa anterior.

Ante este escenario, Torres anunció que el PSOE elevará propuestas concretas al Ejecutivo autonómico. Entre ellas, exigió que el Gobierno de Canarias aporte financiación propia al bono de alquiler joven –“actualmente sufragado íntegramente por el Estado”– y que active políticas fiscales sobre grandes tenedores para aumentar la oferta de vivienda. También reclamó el desarrollo de medidas específicas en entornos universitarios para facilitar el acceso a alojamiento.

Universidades públicas

En el ámbito educativo, criticó la paralización del contrato programa para las universidades públicas, que contaba con financiación prevista, y acusó al actual Gobierno de priorizar el sistema privado. “Se está generando desigualdad y dificultando el acceso de los jóvenes a la educación superior”, sostuvo.

Torres también reprochó la falta de respuesta del Ejecutivo regional a las solicitudes de municipios para declarar zonas tensionadas que permitan intervenir el mercado de la vivienda. Citó casos como los de Las Palmas de Gran Canaria o Adeje, donde las peticiones de los ayuntamientos en este sentido no han sido atendidas por el Ejecutivo regional de Coalición Canaria y Partido Popular.

El líder socialista defendió que su partido seguirá combinando acción de gobierno y oposición “para que se escuche a la juventud”, y puso el acento en la necesidad de que los jóvenes ocupen espacios de decisión. “No se trata de colocar a influencers”, como ocurre actualmente en la Dirección General de Juventud de Canarias, “porque lo que hace falta ahí son gestores”, concluyó.