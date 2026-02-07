El ministro canario asegura que el contenido del decreto que prepara el Gobierno de Canarias se aleja del contenido de la Agenda Canaria

El secretario general del PSOE en Canarias y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Imagen PSOE Canarias

El secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido este sábado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que apruebe en el Consejo de Gobierno un decreto autonómico con medidas económicas propias para vivienda, sanidad y educación.

Torres ha hecho esta reclamación en Santa Cruz de Tenerife, con motivo del comité regional del Partido Socialista de Canarias, el máximo órgano entre congresos, en el que se somete a votación la gestión de la dirección regional y también este decreto redactado por el PSOE en un documento de 25 folios con exposición de motivos y articulado concreto.

En materia de vivienda, el decreto del PSOE plantea destinar 80 millones de euros adicionales para la compra de vivienda y 10 millones de euros más para abaratar el precio del alquiler.

En educación, una dotación de 42 millones de euros para mejorar las infraestructuras educativas en los distintos municipios de Canarias, así como partidas económicas para ampliar las aulas de educación de cero a tres años.

El PSOE también propone recuperar un contrato marco de 26 millones de euros para las universidades públicas canarias, con el objetivo de garantizar una educación superior de calidad y contribuir al equilibrio social.

Medidas en dependencia y en sanidad

En el ámbito de la dependencia, 20 millones de euros adicionales para la creación de nuevas plazas sociosanitarias y otros 20 millones de euros para la atención y los cuidados de los familiares de personas dependientes.

En sanidad, el PSOE exige que el Gobierno de Canarias implemente partidas económicas que permitan reducir los costes de manutención, alojamiento y hospedaje de las familias que deben acompañar a pacientes trasladados a otras islas para recibir atención sanitaria.

Asimismo, insta a la adopción de medidas fiscales desde el ámbito autonómico para apoyar a las clases medias y a los colectivos más vulnerables.

Críticas al decreto «Clavijo»

El secretario general del PSOE también se ha referido al decreto «Clavijo» que, según ha explicado, es distinto de la Agenda Canaria, un acuerdo firmado entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias hasta 2027.

Ha comentado que, tras analizar el contenido del decreto, solo una de sus propuestas está incluida en la Agenda Canaria, mientras que el resto no forma parte de ese acuerdo o incorpora cuantías económicas que no figuran en este documento.

En su opinión, no se puede exigir al Gobierno de España recursos adicionales que no forman parte de la Agenda Canaria y, al mismo tiempo, no aprobar en el ámbito autonómico un decreto con medidas propias para mejorar la vida de la ciudadanía.

En este sentido, ha pedido coherencia al Ejecutivo canario y ha reclamado que dé ejemplo aprobando «cuanto antes» un decreto autonómico con medidas concretas en vivienda, educación, sanidad, derechos sociales y otros ámbitos clave para Canarias.

Defiende el sistema de financiación

Además, Ángel Víctor Torres ha hablado del sistema de financiación planteado por el Gobierno de España, que ha recordado que cuenta con el apoyo de Comisiones Obreras y UGT en Canarias y que será presentado a la patronal el próximo lunes.

Según ha explicado, esta propuesta supondría la llegada de 1.100 millones de euros adicionales al año, que podrían destinarse a los servicios básicos esenciales, además de 160 millones de euros y más de 500 millones para inversiones en áreas estructurantes como educación, sanidad, turismo y otras.

Por ello, ha pedido al Gobierno de Canarias que reflexione sobre su postura ante esta propuesta, pues, ha agregado, no se debería renunciar a 1.100 millones de euros adicionales anuales que podrían destinarse a mejorar los servicios públicos.