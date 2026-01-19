El portavoz del Gobierno que la propuesta de financiación autonómica es una cuestión muy relevante y compleja que no se puede analizar «a golpe de titular»

Declaraciones: Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias exige «documentación oficial» para poder analizar la propuesta del ejecutivo central sobre la financiación autonómica, ya que se trata de una cuestión muy relevante y compleja que no se puede analizar «a golpe de titular».

«Reclamamos seriedad y transparencia, la información que tenemos nos llega por los medios de comunicación o, en algunos casos, por partidos políticos como Esquerra Republicana de Cataluña, que parece disponer de más información que las propias comunidades autónomas», ha protestado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello.

El portavoz ha recordado que el Gobierno de España calculaba que en el nuevo modelo a Canarias le correspondían 611 millones de euros más, una cuantía que el Ejecutivo regional rechazó «de plano», y de repente el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anunció 500 millones más, lo que muestra que hay «una improvisación absoluta».

«Mezcla de conceptos»

Esos 500 millones de euros adicionales acercarían la financiación a lo que corresponde a Canarias por población, pero parece que procederían del Fondo de Compensación Interterritorial, de manera que no se destinarían a servicios básicos, sino a inversiones, ha señalado cabello.

«Todo esto genera una sensación de mezcla deliberada de conceptos para que no se entienda nada y, al final, comprar tiempo político, utilizando el dinero de todos los canarios», ha denunciado el portavoz.

Por eso es necesario que haya seriedad, transparencia y documentos oficiales, ha dicho Cabello, quien ha señalado que el Gobierno de Canarias va a acudir a todas las reuniones a las que sea convocado, pero exige «que se remita previamente la documentación para poder analizarla».

Consejo de Gobierno, 19 de enero 2026. Imagen Presidencia del Gobierno

Cogestión aeroportuaria y gestión del REF

El portavoz del Gobierno ha confirmado una conversación telefónica con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, con el fin de preparar la primera reunión técnica para analizar la cogestión aeroportuaria y la gestión del REF.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos adoptados en Consejo de Gobierno ha detallado que Torres ha dado orden a todos los ministerios implicados de preparar esa cita, que sería un paso previo a una reunión de la comisión bilateral para el traspaso de competencias.

Cabello ha señalado que ahora «se dan las condiciones» para abordar este traspaso, en cumplimiento con el Estatuto de Autonomía, «y son las más adecuadas», y ha ironizado con que se alcanzará un acuerdo rápido si el Gobierno tiene la «misma prisa» que con País Vasco y Cataluña.

Visita a Canarias de Raffaele Fitto

El portavoz del Gobierno canario también adelantó que el vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de la Unión Europea, Raffaele Fitto, visitará Canarias en el primer semestre del año para conocer sus singularidades como Región Ultraperiférica (RUP) en pleno debate del nuevo marco financiero plurianual 2028-34.

Cabello ha subrayado que será «un empujón más» para la defensa del ‘estatus RUP’ y que estas regiones «no se diluyan» en el nuevo marco plurianual.

En esa línea ha apuntado que se trata de una «visita clave» porque las competencias de Fitto están relacionadas con las «necesidades específicas» del archipiélago, y además se producirá en el «momento álgido» de las negociaciones en el seno de la UE.

A su juicio, el enfoque de la propuesta “está diseñado para mejorar la capacidad de la Unión para abordar las necesidades específicas de las regiones más alejadas garantizando un uso más coherente, flexible y coordinado de los recursos de la UE en todas las políticas cubiertas por los planes”.

En este sentido, Fitto considera que el texto que está sobre la mesa “preserva el trato diferenciado a las RUP, “ya que requiere que Francia, España y Portugal incorporen medidas específicas para apoyar a sus regiones más alejadas dentro de sus planes, con la opción de presentar un capítulo específico para cada” territorio ultraperiférico.

Las regiones ultraperiféricas “mantendrán la plena responsabilidad de la aplicación de dichos capítulos y seguirán en contacto directo con la Comisión Europea”, sostiene el vicepresidente de la Comisión en su misiva al presidente de Canarias. Al respecto, concreta que “las medidas” que tendrán que incluir los Estados en sus planes con fondos comunitarios “pueden abarcar inversiones estructurales y apoyo compensatorio a través de la cohesión y las políticas comunes de agricultura y pesca”.

Canarias y las RUP pueden mantener su confianza en el proyecto europeo

Raffaele Fitto subraya que Canarias y todas las regiones ultraperiféricas “pueden seguir confiando en un marco de apoyo sólido y adaptado que fortalezca su integración en el proyecto europeo, al tiempo que abordan los desafíos específicos que plantean su situación geográfica”. Se compromete a garantizar en este sentido que los planes estatales “mantengan el trato diferenciado” de las RUP y que “se les proporcione el apoyo necesario, reflejando sus circunstancias únicas”.

Visita de Clavijo a Marruecos

Asimismo, Cabello adelantó que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, iniciará el próximo lunes su tercer viaje a Marruecos encabezando una delegación con empresarios y los rectores de las dos universidades públicas para reforzar políticas de buena vecindad y cerrar acuerdos bilaterales.

Clavijo prevé reunirse con autoridades políticas e institucionales y la Cámara de Comercio de Agadir, y también mantendrá encuentros sectoriales en línea con los desarrollados en su último viaje y que permitieron comenzar a trabajar en proyectos conjuntos de I+D+i, ha indicado Cabello.