La consejera canaria de Hacienda, que acudió ayer a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se mostró «descontenta y preocupada» por la «dudosa situación» en la que queda Canarias con el nuevo modelo de financiación autonómica



El vicepresidente de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, comparece este jueves para hablar del modelo de financiación autonómica propuesto por el Estado, un día después de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en Madrid, a la que acudió la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián (PP).

Manuel Domínguez comparece para valorar el modelo de financiación autonómica. Arriba, una imagen de archivo del vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias. Gobierno de Canarias.

Asián, este miércoles tras el encuentro señalaba la «dudosa situación» en la que el Gobierno de España dejaba a Canarias y lamentaba que en el encuentro la ministra Montero «no aportara datos técnicos nuevos». Ante este escenario, la consejera rechaza el sistema de financiación planteado por el Estado al «empeorar la posición relativa de las Islas».

Asimismo, explicó que «si recibimos 611 millones más, tenemos 611 millones más que antes no teníamos. Pero, si antes estábamos en el furgón de cola de la media de lo que recibíamos, como Andalucía, Valencia, Murcia, Castilla y La Mancha, ahora ya estamos solos. Somos los últimos, los decimoquintos. Tenemos que luchar para tener una nivelación parecida al resto del territorio nacional», aseveró al consejera canaria de Hacienda. «Estamos como antes y nosotros tenemos que luchar para tener una nivelación parecida al resto del territorio nacional», sentenció.