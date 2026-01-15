ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Manuel Domínguez comparece para valorar el modelo de financiación autonómica tras la reunión con el Ministerio

RTVC
RTVC

La consejera canaria de Hacienda, que acudió ayer a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se mostró «descontenta y preocupada» por la «dudosa situación» en la que queda Canarias con el nuevo modelo de financiación autonómica

El vicepresidente de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, comparece este jueves para hablar del modelo de financiación autonómica propuesto por el Estado, un día después de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en Madrid, a la que acudió la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián (PP).

Manuel Domínguez comparece para valorar el modelo de financiación autonómico. Arriba, una imagen de archivo del vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias. Gobierno de Canarias.
Manuel Domínguez comparece para valorar el modelo de financiación autonómica. Arriba, una imagen de archivo del vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias. Gobierno de Canarias.

Asián, este miércoles tras el encuentro señalaba la «dudosa situación» en la que el Gobierno de España dejaba a Canarias y lamentaba que en el encuentro la ministra Montero «no aportara datos técnicos nuevos». Ante este escenario, la consejera rechaza el sistema de financiación planteado por el Estado al «empeorar la posición relativa de las Islas».

Asimismo, explicó que «si recibimos 611 millones más, tenemos 611 millones más que antes no teníamos. Pero, si antes estábamos en el furgón de cola de la media de lo que recibíamos, como Andalucía, Valencia, Murcia, Castilla y La Mancha, ahora ya estamos solos. Somos los últimos, los decimoquintos. Tenemos que luchar para tener una nivelación parecida al resto del territorio nacional», aseveró al consejera canaria de Hacienda. «Estamos como antes y nosotros tenemos que luchar para tener una nivelación parecida al resto del territorio nacional», sentenció.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

La Fiscalía, partidaria de mantener en prisión a Ábalos por riesgo de fuga

Los precios subieron en 2025 un 3,1 % en Las Palmas y un 2,5 % en Santa Cruz de Tenerife

EEUU vende por primera vez petróleo venezolano por 430 millones de euros

Trump admite «avances significativos» en Venezuela tras hablar por teléfono con Delcy Rodríguez

Esther Torrado sobre el caso Julio Iglesias: «El modus operandi en estos casos es de manual: matar al mensajero y dudar de las víctimas»

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2026