La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián (PP), asiste este miércoles a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en Madrid (CPFF) convocada por la ministra María Jesús Montero tras anunciar su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica.

Asián se reúne en Madrid para tratar sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. RTVC.

La convocatoria, remitida a la Consejería ayer miércoles, contempla abordar con las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas, de cara a 2026. Asián ha advertido de que la propuesta reforma del sistema de financiación autonómica puede agravar la situación de Canarias y no se corrigen criterios planteados.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) está constituido por el titular del Ministerio de Hacienda y los titulares de las Consejerías de Hacienda de cada Comunidad Autónoma. Es el órgano encargado, entre otras funciones, de coordinar la política presupuestaria de las Comunidades Autónomas con las del Estado.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reúne con las comunidades para abordar una propuesta de financiación autonómica con récord de recursos para los territorios, pero que rechazan en bloque los ejecutivos del PP y al menos el socialista de Castilla-La Mancha.

Solo Cataluña lo apoya

Según han adelantado los distintos gobiernos autonómicos, solo Cataluña apoya de inicio la propuesta a la espera de que Montero explique a los consejeros de Hacienda la letra pequeña del modelo que la semana pasada avanzó el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, tras reunirse con el presidente del Gobierno.

Un modelo que al día siguiente detalló la vicepresidenta ante los medios de comunicación y que supondría -si llega a aprobarse en las Cortes- distribuir a las comunidades de régimen común -todas excepto Navarra y el País Vasco, que tienen su propio sistema– cerca de 21.000 millones de euros adicionales en 2027.

Rechazo de Canarias y otras 12 comunidades

Pese al rechazo frontal de las 11 comunidades presididas por el PP más Canarias, donde gobierna junto a Coalición Canaria, y del ejecutivo castellanomanchego del socialista Emiliano García-Page, a los que se sumará Asturias si la letra pequeña no les convence, la propuesta superará esta primera meta del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya que el Gobierno central solo necesita el voto de una comunidad y en este caso tiene asegurado el de Cataluña.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a los gobiernos autonómicos que «dejen de lado la disputa partidista» y piensen en sus ciudadanos y en mejorar la financiación de los servicios públicos, que se lleva más de un 60 % de sus presupuestos, mientras el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que Sánchez «haya rehabilitado» a Junqueras «como ministro de Hacienda del Gobierno».