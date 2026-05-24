Torres destacó a Uruguay como un «ejemplo» en la defensa de los derechos humanos tras la celebración de la Marcha del Silencio el pasado miércoles

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, ensalzó este sábado en Montevideo los históricos lazos migratorios entre Canarias y el país sudamericano en el marco del 300 aniversario de la fundación de la capital uruguaya y de la primera emigración canaria a Uruguay.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, habla en el acto conmemorativo de la fundación de Montevideo este sábado, en Montevideo (Uruguay).

Además, destacó a Uruguay como un «ejemplo» en la defensa de los derechos humanos tras la celebración de la Marcha del Silencio el pasado miércoles, donde una multitud silenciosa inundó las calles de la capital portando las fotografías de 205 uruguayos víctimas de desaparición forzada durante la dictadura cívico-militar (1973-1985).

Torres aprovechó la cita, celebrada en la embajada española, para reflexionar sobre el fenómeno migratorio, trazando un paralelismo directo entre el exilio de los españoles que huyeron de la dictadura y los migrantes africanos que en la actualidad arriban a las costas de Canarias buscando «salir de un infierno».

Descendientes de exiliados

«Somos un pueblo acogedor», reivindicó el ministro, instando a devolver la solidaridad y el hogar que América brindó a los exiliados españoles en el siglo pasado.

Asimismo, celebró el impacto en Uruguay de la conocida como «ley de nietos» -que permite adquirir la nacionalidad española a descendientes de exiliados-, donde unas 50.000 personas han formalizado este trámite, asegurando que prácticamente la totalidad de las peticiones que cumplan los requisitos se concederán con «absoluta seguridad».

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres (c), junto al embajador en Uruguay, Javier Salido Ortiz (i); y el secretario de Política Territorial y Memoria Democrática español, Fernando Martínez, en Montevideo (Uruguay).

El embajador de España en Uruguay, Javier Salido, recordó que la ciudad de Montevideo fue fundada hace tres siglos por veinte familias canarias que arribaron a bordo del barco Nuestra Señora de la Encina «buscando un futuro mejor».

Municipio uruguayo

Salido remarcó el «especial simbolismo» de la visita de Torres, dada su condición de canario, para honrar a aquellos primeros pioneros que abrieron la puerta a miles de familias de diversas regiones de España.

En este contexto de arraigo, el ministro anunció el compromiso para hermanar el municipio uruguayo de Tala, fundado históricamente por un emigrante «conejero» (nacido en la isla canaria de Lanzarote), con una localidad de dicha isla.