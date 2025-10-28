‘Angels Oro’ para la Unidad de Ictus del Hospital Insular

La atención a los pacientes de la Unidad del Ictus del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria se ha llevado el oro de los premios Angels

La Unidad de Ictus del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, dependiente del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, ha recibido el premio ‘Angels Oro’ por alcanzar la excelencia en la atención a sus pacientes.

Con esta distinción desde la iniciativa Angels se reconoce que la gestión de la unidad cumple con altos estándares europeos en el tratamiento de los pacientes con ictus, según ha indicado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en una nota de prensa.

La Unidad de Ictus del Hospital Insular (Gran Canaria), galardonada con el ‘Angels Oro’ por su atención a los pacientes

En este sentido, los hospitales que reciben este reconocimiento cumplen con criterios de calidad y tiempos de respuesta óptimos para salvar vidas en casos de ictus agudo.

La iniciativa evalúa que los pacientes con ictus reciban tratamiento en una unidad específica para este tipo de casos, gracias a la labor coordinada de diferentes servicios del hospital, como urgencias, neurología, rehabilitación y enfermería.

Creada en 2024

La Unidad de Ictus del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria que se creó en el año 2004, cuenta con un área asistencial dotado con un sistema de telemetría.

Finalmente, desde la puesta en marcha de esta unidad han ingresado más de 5.000 pacientes y se han realizado en torno a 2.000 trombectomías mecánicas. Durante el año 2024, ingresaron 486 pacientes y se realizaron en torno a 200 trombectomías.