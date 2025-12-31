Fin de año es una ocasión especial para reunirse con amigos y familiares, pero también es importante tomar precauciones para garantizar que la celebración sea segura

La fiesta de fin de año es una ocasión especial para reunirse con amigos y familiares, pero también es importante tomar precauciones para garantizar que la celebración sea segura y memorable sobre todo, si vamos a acudir a fiestas en discotecas, que siguen siendo uno de los planes estrella.

Informa RTVC.

Pero, no debemos olvida que detrás de cada fiesta, debe haber un dispositivo de seguridad que debe funcionar a la perfección: No superar el aforo máximo y mantener libres las líneas de evacuación.

Según Antonio Padrón, administrador de SOSEGCAN y técnico redactor de planes de seguridad, hay dos máximas de seguridad en las discoteca, especialmente, importantes esta Nochevieja: «el aforo máximo, que es donde más lucha siempre tenemos, porque todos quieren meter más y meter un poco más» y «mantener libres las líneas de evacuación porque en caso de que haya una emergencia, no hay espacio físico para canalizar la salida».

Ante todo seguridad en los locales de fiestas de fin de año. Discoteca El Chingón. En la imagen, la discoteca El Chingón.

David Quintero, encargado de la discoteca ‘El Chingón‘, asegura que ya «tienen más o menos el 50% del aforo vendido en preventa, igual que en el tema de reservado». «Además, tenemos un aumento en cuanto al personal de seguridad, para que no pase nada», agrega.

El consejo de Padrón es que «si hay una avalancha de gente, lo más lógico, lo que se suele hacer es abrir un pasillo de seguridad y en el caso de que haya un incendio, lo que tienen que hacer es localizar el medio de evacuación o un extintor, en este caso más cercano«.



