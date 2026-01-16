El antiguo Psiquiátrico de Tafira será un nuevo centro de mayores

El edificio ha estado cerrado durante 20 años. El Cabildo grancanario ha licitado la obra por 40 millones de euros que contará con 272 plazas sociosanitarias

El Cabildo de Gran Canaria ha licitado por 40.217.107 euros el contrato de obras para convertir el antiguo Psiquiátrico de Tafira, cerrado durante 20 años, en un nuevo centro para mayores que contará con 272 plazas sociosanitarias.

Gran Canaria licita por unos 40 millones las obras de un nuevo centro de mayores en Tafira/ Imagen cedida por el Cabildo de Gran Canaria

«Recuperamos un edificio histórico, un emblema de la arquitectura modernista de Miguel Martín-Fernández de la Torre, para convertirlo en un centro sociosanitario moderno con servicios del siglo XXI», declaró este viernes en un comunicado Isabel Mena, consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad.

Residencia con todo tipo de facilidades

Las empresas constructoras interesadas tienen ahora hasta el 18 de febrero para presentar ofertas para hacerse con este contrato de 40,2 millones con el objetivo de poder empezar la obra durante este 2026.

Las obras previstas contemplan la restauración del edificio, situado en una parcela de 40.192 metros cuadrados, de los que 33.626 corresponden a zonas ajardinadas. El centro contará con 242 plazas residenciales y 30 de estancia diurna destinadas principalmente a personas mayores con discapacidad intelectual y física, así como a usuarios con problemas de salud mental.

Las empresas constructoras interesadas tienen ahora hasta el 18 de febrero para presentar ofertas/ Imagen cedida por el Cabildo de Gran Canaria

La rehabilitación permitirá habilitar 17 unidades convivenciales con habitaciones individuales y dobles con baño, zonas comunes y espacios de control para el personal, favoreciendo una atención más personalizada y evitando la masificación.

El nuevo centro sociosanitario de Tafira también incorporará dos viviendas tuteladas de 13 plazas cada una y una galería subterránea que conectará las unidades convivenciales con el resto de la residencia.

“Llevamos dos años trabajando de manera intensa para que este proyecto sea una realidad, un proyecto complejo, porque supone rehabilitar un edificio con un grado de protección altísima y que, por tanto, ha tenido que pasar por multitud de consejos de patrimonio histórico», aseguró la consejera.