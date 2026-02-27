Un antiguo tripulante roba en un yate de lujo en Arrecife 75.000 euros en material

El hombre llegó a la isla en barco y se fue al día siguiente del robo de material en un yate de lujo atracado en el puerto deportivo de Arrecife

Agentes de la Policía Nacional han identificado a un hombre, de 49 años y nacionalidad británica, como presunto autor del robo de material valorado en aproximadamente 75.000 euros del interior de un yate de lujo atracado en el puerto deportivo de la Marina de Arrecife, en la isla de Lanzarote.

Yate en el que el detenido había presuntamente robado. POLICÍA NACIONAL

Entró encapuchado durante la noche

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 8 de enero, cuando un individuo encapuchado accedió al pantalán H de la Marina de Arrecife, donde se encontraba amarrado el yate. Se introdujo en el interior del barco tras trepar por una de las esclusas, sustrayendo de manera meticulosa diverso material de alto valor. Entre los obejtos, cañas de pesca personalizadas y tablas de foil de alta gama.

Además, añaden que, con el objetivo de dificultar su identificación, el presunto autor abandonó el lugar en un turismo sin rasgos distintivos, cuyas placas de matrícula habían sido ocultadas mediante un elemento externo.

Con esta información, los agentes recopilaron y analizaron imágenes procedentes de cámaras de seguridad y dispositivos de control de tráfico de Arrecife. Así, consiguieron localizar una grabación alejada del puerto donde se observaba al sospechoso retirando el elemento que cubría la matrícula antes de abandonar Arrecife en dirección a Costa Teguise.

Reconocimiento por la matrícula

Los policías pudieron identificar el vehículo como un coche de alquiler con matrícula francesa. Se había trasladado en ferry desde Cádiz el día anterior al robo. Asimismo, pudieron determinar que el investigado no pernoctó en ningún establecimiento hotelero y abandonó la isla al día siguiente de cometer los hechos.

Así tras ser identificado, los agentes comprobaron que se trataba de un antiguo tripulante del yate de lujo afectado por el robo. Esto, apuntan, «explicaría el conocimiento preciso» tanto de los efectos sustraídos como de la distribución interna de la embarcación.

La Policía Nacional ha remitido el resultado de la investigación a la autoridad judicial competente. Está a la espera de poder emitir una orden de busca internacional. El investigado se encuentra fuera de España, previsiblemente en el Reino Unido.

Por su parte, el propietario de la empresa afectada, residente en Estados Unidos, habría publicado en redes sociales una recompensa económica por cualquier información relevante que conduzca al esclarecimiento total de los hechos, lo que indican que podría reforzar el impulso de la acusación particular en sede judicial. Actualmente la investigación permanece abierta.