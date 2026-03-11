El Círculo Mercantil acoge una campaña teatral contra el acoso escolar dirigida a más de 1.300 estudiantes

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha celebrado la reactivación del Círculo Mercantil durante el estreno de una campaña de teatro educativo contra el acoso escolar dirigida a más de 1.300 estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato.

La iniciativa busca sensibilizar a los jóvenes y fomentar la reflexión sobre este problema a través de las artes escénicas.

En el acto también estuvieron presentes la consejera insular de Cultura, Guacimara Medina, y la consejera de Educación y Juventud, Olaia Morán, además de la directora territorial de Educación, María del Mar Méndez, y la presidenta del Mercantil, María Victoria Pérez Nieto.

Antonio Morales celebra la reactivación del Círculo Mercantil de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria

Inversión de 170.000 euros

Morales destacó la implicación de la sociedad civil y de la comunidad educativa en un asunto que preocupa a familias, alumnado e instituciones.

El Cabildo ha contribuido recientemente a la modernización de la sede del Círculo Mercantil con una inversión de 170.000 euros destinada a mejorar sus instalaciones y reforzar su papel como espacio cultural y social de referencia en la isla.

Los trabajos permitieron ampliar la oferta de actividades y mejorar infraestructuras del edificio, que cuenta con casi siglo y medio de historia. Morales subrayó que esta renovación supone una oportunidad para consolidar la colaboración entre la institución insular y la entidad en beneficio de la capital y del conjunto de Gran Canaria.