La Delegación del Gobierno anuncia 168 traslados de menores migrantes a la Península

El Gobierno central cierra también 71 expedientes por mayoría de edad o informes fiscales negativos

La Delegación del Gobierno en Canarias anunció la firma de 168 expedientes de traslados de menores migrantes no acompañados. La medida responde a la situación de contingencia migratoria extraordinaria declarada en el archipiélago. Los expedientes fueron tramitados por las Subdelegaciones de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

A estos expedientes se suman 71 archivados por mayoría de edad del joven o por un informe negativo del Ministerio Fiscal. La Delegación detalló que estas resoluciones cerraron procedimientos que no cumplían los requisitos legales.

Cinco días para completar los traslados de los menores

Las autoridades explicaron que los traslados y archivados se realizaron bajo el artículo 5 y la disposición adicional primera del real decreto que desarrolla la reforma de la Ley de Extranjería. Esta base jurídica permitió acelerar la respuesta institucional.

La normativa vigente fija un plazo claro tras la notificación de la resolución. Desde ese momento, el Gobierno de Canarias dispone de cinco días naturales para entregar al menor a la comunidad autónoma de destino.

