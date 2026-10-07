Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han trabajado en la mañana de este miércoles en la extinción del fuego originado tras la explosión y en la evaluación de los daños ocasionados en el inmueble

Explosión e incendio en un edificio de Valdemoro, Comunidad de Madrid. Imagen 112 Comunidad de Madrid

Una aparatosa explosión registrada en un edificio de Valdemoro, en la Comunidad de Madrid, ha provocado un incendio y cuantiosos daños materiales, aunque no se han registrado daños personales.

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han trabajado en la mañana de este miércoles en la extinción del fuego originado tras la explosión y en la evaluación de los daños ocasionados en el inmueble. Los efectivos están llevando a cabo además labores de ventilación para eliminar el humo acumulado en el interior del edificio y facilitar la inspección de las distintas zonas afectadas.

Los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid han atendido a varios perros que presentaban síntomas de intoxicación por inhalación de humo. No obstante, según las primeras informaciones, ninguna persona habría resultado herida como consecuencia del suceso.

Los bomberos están valorando el alcance de los daños estructurales y materiales provocados por la explosión y el posterior incendio. Una de las principales tareas en estos momentos es determinar el estado de las viviendas y establecer cuáles pueden continuar siendo habitadas con normalidad, según informa el 112 de la Comunidad.

En función de la evaluación que realicen los técnicos y los servicios de emergencia, se decidirá también cuántas viviendas deben desalojarse y cuántos vecinos podrían necesitar un realojo temporal.

El suceso ha obligado a desplegar un dispositivo de emergencia en la zona, mientras los equipos de intervención continúan trabajando para garantizar la seguridad del inmueble y evitar que puedan producirse nuevos incidentes. Por el momento, se desconocen las causas exactas que habrían provocado la explosión, que deberán investigarse una vez concluyan las labores de extinción y revisión del edificio.