Aparatoso incendio en una nave de trasteros en Villaverde, Madrid

Quince dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se han desplazado a la zona del incendio de una nave de trasteros que se originó a las 6:00 de la mañana

Incendio en nave de trasteros en Villaverde, Madrid. Imagen Emergencias Madrid

Unas quince dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid trabajan desde primera hora de este jueves en la extinción de un incendio declarado en una nave de trasteros situada en la calle San Mamés, en el distrito madrileño de Villaverde.

Según Emergencias Madrid, el fuego se originó en torno a las 06:00 horas por causas que, por el momento, se desconocen. Desde entonces, efectivos de Bomberos y agentes de la Policía Municipal permanecen desplegados en la zona para controlar el incendio y garantizar la seguridad en el entorno afectado.

Incendio en una nave de trasteros en Villaverde, Madrid. Imagen EFE

Por el momento, no consta la existencia de personas heridas. No obstante, una unidad de emergencias se ha desplazado hasta el lugar y permanece en preventivo ante la posibilidad de que se produzcan afectados en las próximas horas. Una gasolinera próxima a la nave ha sido desalojada como medida preventiva.

La principal preocupación de los servicios de emergencia es el riesgo de colapso de la nave debido al efecto de las llamas sobre la estructura del edificio.

Ante la intensidad del incendio, las autoridades han solicitado a los residentes de la zona que mantengan cerradas puertas y ventanas de sus viviendas mientras continúan las labores de extinción, con el fin de minimizar la entrada de humo y posibles partículas procedentes del siniestro.

Los bomberos continúan trabajando para sofocar por completo el fuego y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el incendio.