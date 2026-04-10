El Rally de Tinajo en Lanzarote ha sido aplazado por nidos de hubara canaria en la pista, pese a alertas previas de ecologistas

Aplazado el Rally de Tinajo por el riesgo para las aves protegidas / CD Evesport

El Club Deportivo Evesport, organizador del rally de de tierra de Tinajo, ha comunicado el aplazamiento de esta prueba de velocidad. Prueba prevista para este mismo sábado.

El comunicado

En un comunicado, señala que “en las últimas horas, el Ayuntamiento de Tinajo ha recibido una notificación de la existencia de nidos de aves calificadas como especies protegidas en una parte de la pista Tinajo-Las Betancoras, donde se ha disputado habitualmente esta competición del Campeonato de Canarias”

“Hasta última hora, el personal técnico del propio ayuntamiento y del Cabildo Insular de Lanzarote, han estado valorando la situación e intentando salvar el evento, pero en cumplimiento con las leyes de protección ha sido inviable”, señalan.

“La organización ha realizado las gestiones previas de acuerdo con toda la normativa en vigor y solicitó en tiempo y forma los permisos necesarios, pero esta incidencia sobrevenida impide su celebración”, dice el comunicado.

Evesport “siente las molestias que este aplazamiento puede suponer para todos los participantes, cuando ya estaba todo preparado, incluso el acondicionamiento de la pista de tierra”, señala. Asegura que ya trabaja en la búsqueda de nueva fecha en consenso con las federaciones y el Ayuntamiento de Tinajo.

Protección de la hubara canaria

Varios grupos ecologistas habían mostrado su rechazo ante la celebración del rally al considerar que supone un “grave riesgo” para la hubara canaria. Una de las aves más amenazadas de Canarias.

Las organizaciones ambientalistas recordaba que hay estudios científicos realizados en años anteriores, presentados ante el Gobierno de Canarias, que han identificado numerosos puntos de exhibición de machos de hubara a lo largo del trazado previsto para la prueba.